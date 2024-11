Gregor Baszak ist freier Journalist und lebt in Chicago. Er publizierte unter anderem in The American Conservative, Makroskop und UnHerd.

Montagabend. Das Rückrundenspiel des Viertelfinales der Concacaf Nations League läuft. Team USA drängt aufs Tor, die jamaikanische Abwehr ist zu breit gestaffelt. Ein Steilpass von Weston McKennie erreicht Christian Pulisic, der die Vorlage in der 13. Minute verwandelt. Und dann rennt Pulisic Richtung Eckfahne – und setzt zum „Trump Dance“ an. Seine Teamgefährten machen eifrig mit.

Für daheim zum Mittanzen: die Hüfte leicht beugen, die Finger leicht krümmen und die Handflächen abwechselnd nach vorne und hinten bewegen. Optional noch zum simulierten Schwung mit dem unsichtbaren Golfschläger ausholen. Dabei, im Idealfall, „YMCA“ von den Village People hören.

Eine neue Heiterkeit

Der „Trump Dance“ ist in Amerika zum kulturellen Phänomen geworden. Vor allem in der NFL tanzen ihn die Spieler quer durch die Liga nach einem Touchdown. Am vergangenen Wochenende tanzte ihn auch der UFC-Kämpfer Jon Jones, nachdem er erfolgreich den Titel im Schwergewicht verteidigt hatte. Donald Trump sah in der ersten Reihe freudestrahlend zu. So harmlos und unsuggestiv der Tanz ist, so erstaunt sind viele Amerikaner aber doch, dass ihn ihre beliebtesten Athleten unbesorgt aufführen.

USMNT Captain Christian Pulisic scored and immediately did the Trump dance 🕺 pic.twitter.com/jMyfvE8T3J — Jon Root (@JonnyRoot_) November 19, 2024

Trump war einmal verpönt, Celebrities durften sich nur in zügelloser Kritik an ihm üben, wenn sie sich keine Sorgen um Marketingdeals und Filmrollen machen wollten. Die Werbung wurde woke, progressive Kulturpolitik hatte die Institutionen erobert. Mann war auf einmal Frau, Frau auf einmal Mann. Der Regenbogenflagge wurden immer mehr Farben und Muster hinzugefügt. Und während der Nationalhymne gehörte es zum guten Ton, in Andacht an George Floyd zu knien.

Was in vielen öffentlichen Institutionen gar nicht ging, war, sich offen als Trump-Unterstützer zu outen. Er war immerhin der neue Hitler, ein Aufrührer gegen die Demokratie, ein Putin-Agent, ein Rassist, durch und durch ein schlimmer Kerl. Doch vor gut zwei Wochen hat Donald Trump die Wahl zum US-Präsidenten gewonnen; auch dank beachtlicher Wählerwanderungen von Latinos und schwarzen Männern ins Trump-Lager. Seither scheint in den USA eine neue Heiterkeit eingezogen zu sein – die in der viralen Verbreitung des „Trump Dance“ wohl am deutlichsten zum Ausdruck kommt.

Der bittere Ernst der vergangenen Jahre

Selbst der notorisch melancholische Bob Dylan kann sich dieser neuen Heiterkeit nicht entziehen. Auf X faste er dieser Tage die neue Stimmung in Worte. Er postete: „Ich habe kürzlich Nick Cave in Paris in der Accor Arena gesehen und war wirklich beeindruckt von dem Song ,Joy‘, in dem er singt: ,Wir hatten alle zu viel Kummer, jetzt ist es Zeit für Freude.‘ Ich dachte mir, ja, das trifft es genau.“

Saw Nick Cave in Paris recently at the Accor Arena and I was really struck by that song Joy where he sings “We’ve all had too much sorrow, now it the time for joy.” I was thinking to myself, yeah that’s about right. — Bob Dylan (@bobdylan) November 19, 2024

Ist Dylans Timing Zufall? Hat die Bemerkung etwa nichts mit irgendwelchen Wahlen zu tun? Und wer sagt schon, dass jeder Sportler, der zum „Trump Dance“ ansetzt, gleich ein MAGA-Republikaner ist? Kunst und Kultur gehen oft über das tagespolitische Geschäft hinaus. Sie schnappen den Zeitgeist auf und spiegeln ihn dann in mal mehr, mal weniger ästhetischer Form wider. Und dieser Zeitgeist wirkt in Amerika gerade so, als sei er endlos froh, dass sich der bittere Ernst der vergangenen acht Jahre aufgelöst zu haben scheint.

Jimmy Kimmel brach in Tränen aus

Rückblick: Im Jahr 2015 war Donald Trump mehrfach Gastmoderator bei „Saturday Night Live“ (SNL). Die Comedy-Sendung wird aus New York übertragen, Trumps Heimatstadt. Der Immobilienmilliardär war dort gern gesehener Gaststar, und machte sich in der Sendung oft über sich selbst lustig. Trump war Entertainment-Gold, ein Quotenhit. Ein Mann mit einem guten Sinn für Humor. Man siehe sich allein seine Gesangseinlage bei der Emmy-Verleihung 2005 an. Doch dann schwang die Stimmung in der Unterhaltungsindustrie um.

Als Trump im Jahr 2016 die US-Präsidentschaftswahl gewann, zeigte sich SNL nach dem Sensationsergebnis bedächtig. Die erste Sendung nach der Wahl begann mit einer Klavierperformance von Leonard Cohens „Hallelujah“ durch SNL-Darstellerin Kate McKinnon im Hillary-Clinton-Kostüm. Es fehlte die ironische Verdrehung, humoristische Pointe: Fehlanzeige. SNL war ernsthaft traurig – und der restliche Late-Night-Fernsehbetrieb auch.

Von nun an war Trump die beliebteste Zielscheibe von Talk-Show-Komikern wie Stephen Colbert oder Jimmy Kimmel, aber der Witz war flöten gegangen. Colbert übte sich stattdessen in Variationen des Gags, Donald Trump sei Wladimir Putins schwuler Liebhaber, etwas, das Colberts Publikum bereitwillig mit „clapter“ quittierte. Das von dem Schauspieler und Comedian Seth Meyers geprägte Kofferwort meint Applaus für schlechten Gesinnungshumor. Es setzt sich aus den Worten „clapping“ (Klatschen) und „laughter“ (Lachen) zusammen. „Clapter“ ist kein spontanes Gelächter, kein unterdrückbares Ausbrechen genuiner Heiterkeit, sondern grölende Zustimmung. Man klatscht nicht, weil der Witz besonders witzig wäre, sondern weil er den Richtigen trifft.

Ein Tanz als Exportschlager

Nun, nach der Wahl Donald Trumps zum 47. US-Präsidenten, scheint eine neue Heiterkeit zurück zu sein. Doch gewiss, nicht alle teilen sie. Elon Musks X erlebt gerade einen beachtlichen Exodus links-progressiver Nutzer. Sie strömen nun, mal wieder, zur Social-Media-Alternative Bluesky, um dort unter sich zu grollen. Und in seiner ersten Sendung nach Trumps erneutem Wahlsieg brach der Moderator Jimmy Kimmel sogar in Tränen der Trauer aus.

Aber all das scheint am Großteil des Publikums abzuprallen. Die Quoten der Late-Night-Sendungen sind dramatisch eingebrochen, auch die der den Demokraten freundlich eingestellten Nachrichtensender CNN und MSNBC. Die Amerikaner konnten nur bedingt lange ernst bleiben, nur bedingt lange empört sein, sich nur bedingt lange auf die Zunge beißen, aus Angst, den Gegenüber zu echauffieren. Derweil scheint der „Trump Dance“ sogar zum Exportschlager zu werden. Auch Spieler des englischen Fußball-Drittligisten Barnsley F.C. feierten auf diese Weise kürzlich ein Tor.

Here’s a compilation of athletes doing the Trump dance



(clips via @ByronDonalds) pic.twitter.com/z1s23YxrYk — Jon Root (@JonnyRoot_) November 19, 2024

Hinter jeder Ecke ein Nazi

Zum Schluss noch ein kurzer Ausblick für Deutschland: Europa macht amerikanische Trends gerne zeitversetzt nach, gefühlt um zwei, drei Jahre. LGBTQIA2+ oder „Black Lives Matter“-Symbolik war in den USA bereits von Politikern, großen Firmen, Banken und so weiter vereinnahmt worden, da kam derlei erst in Deutschland an. Und während die Wähler in den USA klar gemacht haben, dass die Politik der Angstmache passé ist, wird in Deutschland noch hinter jeder Ecke ein Nazi vermutet, hinter jeder Kriegskritik ein „Putin-Narrativ“. Noch ghören „Schwachkopf“-Memes unterbunden, notfalls per Polizeikommando.

Noch können gebührenfinanzierte „Clapter“-Komiker verlangen, Gräben gegen die „Menschen von gestern“ aufzureißen. So ein Klima bietet Heiterkeit und Humor leider wenig Raum. Aber es gibt einen Lichtblick: In etwa zwei oder drei Jahren müsste sich dieses Stimmungstief, so sagt es die Erfahrung, dann auch in Deutschland aufgelöst haben. Aus Vorfreude vielleicht schon mal „YMCA“ anstimmen: „There’s no need to be unhappy!“