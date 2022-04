Der Terror ist zurück in Israel. Innerhalb von nur einer Woche kamen bei drei Anschlägen insgesamt elf unschuldige Menschen ums Leben. Und die derzeitigen Unruhen in Jerusalem zu Beginn des muslimischen Fastenmonats Ramadan rufen düstere Erinnerungen wach ans vergangene Jahr, als die islamistische Hamas im Gazastreifen gewaltsame Zusammenstöße in Jerusalem – ebenfalls während des Ramadan – zum Anlass nahm, Raketen auf israelische Städte abzufeuern. So weit ist es derzeit noch nicht. Doch das Land befindet sich wieder einmal in erhöhter Alarmbereitschaft.

Begonnen hatte die jüngste Anschlagsserie am 22. März in der südisraelischen Stadt Beer Sheva: Ein Beduine aus der Negevwüste rammte Menschen mit seinem Auto, stieg dann aus und stach mit einem Messer auf weitere Passanten ein. Er brachte zwei Männer und zwei Frauen um, bevor er selbst erschossen wurde. Wie israelische Medien später berichteten, hatte der Mann bereits 2016 im Gefängnis gesessen, weil er Propaganda für die Terrororganisation Islamischer Staat (IS) verbreitet haben soll.