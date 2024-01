Es war eine höchst ungewöhnliche Aufforderung, die der neue Sejm-­Marschall Szymon Hołownia Anfang des Monats an die Fernsehzuschauer richtete, als er die nächste Sejm-Sitzung ankündigte: „Stellt schon das Popcorn bereit, es wird was los sein!“ In der Tat verfolgten mehrere Millionen die Debatte über die Einsetzung von drei Untersuchungsausschüssen, die Korruption und Nepotismus sowie den illegalen Einsatz der Geheimdienste gegen die Opposition während der acht vergangenen Jahre, als die nationalpopulistische Partei „Recht und Gerechtigkeit“ (PiS) an der Macht war, ausleuchten sollen. Sie sahen, wie Hołownia einige der wütenden PiS-Abgeordneten mit ironischen, gelegentlich sarkastischen Entgegnungen aus dem Konzept brachte.

Viele Zeitungen druckten am nächsten Tag das Bild ab, wie PiS-Chef Jarosław Kaczynski wie vom Donner gerührt neben dem Podium des Sejm-Präsidiums steht. Er hatte Hołownia um Erteilung des Wortes gebeten, war von diesem aber unter Verweis auf die Geschäftsordnung kühl abgewiesen worden.