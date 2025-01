Einverständniserklärung Ich stimme zu, dass Cicero mich per E-Mail kontaktiert, um mir Nachrichten, Updates und Informationen für Marketingzwecke zuzusenden.

Viele Menschen in Südkorea verbrachten die Nacht von Dienstag auf Mittwoch schlaflos. Das Land fragte sich: Wie würde es diesmal ausgehen? Schreckt die Polizei erneut zurück, zieht unvollendeter Dinge ab? Oder würde sie den Mann, der mit dem Kriegsrecht gespielt hat, aus dem Gebäude ziehen, wo er sich über Wochen verschanzt hatte? Kurz nach halb elf Uhr herrschte in Seoul Klarheit: Ein Konvoi schwarzer SUVs verließ mit Polizeigeleit die Anlage. Und in einem der Autos saß Yoon Suk-yeol.

In der noch jungen Demokratiegeschichte Südkoreas – bis 1987 stand das Land unter der Macht des Militärs – ist es das erste Mal, dass ein formell noch amtierender Präsident verhaftet wurde. Der erste Versuch war es aber nicht. Schon am 3. Januar hatte Yoons Sicherheitsdienst, der die Präsidentenresidenz beaufsichtigt, Polizisten und Beamte der Anti-Korruptionsbehörde daran gehindert, einen Haftbefehl gegen Yoon durchzuführen. Am Mittwoch dann ließ sich Yoon letztlich doch ausliefern.