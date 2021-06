„Wir haben eine völlig neue politische Landschaft in Schweden. Die Linken haben sich zum ersten Mal mit den Kräften der extremen Rechten zusammengetan.“ Das erklärte der schwedische Premierminister Stefan Löfven (SAP) in gewohnt ruhigem Ton auf einer Pressekonferenz in Stockholm. Es war keine gewöhnliche Pressekonferenz. Der Premier musste auf eine brisante Frage reagieren: Wie erkläre er es sich, dass er als erster Premier in der schwedischen Geschichte ein Misstrauensvotum verloren habe. Die Linken hätten keine inhaltlichen Überschneidungen mit den Schwedendemokraten, ihnen sei es nur darum gegangen, die Regierung abzuwählen, fuhr der Sozialdemokrat fort.

Zwar sind die Schwedendemokraten mit den Linken entgegen Löfvens Aussage tatsächlich einmal einer Meinung gewesen. Denn dem Misstrauensvotum, das die Rechten am Donnerstag beantragt hatten, ging ein Mietstreit voran: Die Höhe der Mieten von Neubauten sollte auch künftig weiter verhandelt und nicht frei von Immobilienkonzernen bestimmt werden können, so die Position der Rechten wie der Linken. Letztere wollten von diesem Punkt nicht abrücken. Die Sozialdemokraten eigentlich auch nicht, aber sie hätten trotzdem nachgegeben. Warum war die Koalition aus Sozialdemokraten und Grünen dann offen für die Änderung? Weil es, wie schon so oft in den vergangenen sieben Jahren, ohne schmerzhafte Kompromisse nicht funktioniert hätte.

Regieren ohne Mehrheiten unter Rot-Grün

Die Sozialdemokraten und Grünen kamen bei den Parlamentswahlen im Jahr 2014 gemeinsam auf unter 40 Prozent der Stimmen. Bei der folgenden Wahl waren es sogar nur noch 33 Prozent. Die Koalition war also von Anfang an stark darauf angewiesen, Bündnisse mit Oppositionsparteien zu schließen, um Gesetze verabschieden zu können. Für die Regierung unter Stefan Löfven, gelernter Schweißer und ehemaliger Gewerkschaftsführer, war von vornherein klar, dass Macht von der Regierung auf das Parlament verschoben würde. Gemäß eines Übereinkommens mit der Zentrumspartei und den Liberalen wird die Regierung seit Anfang 2019 nur toleriert. Zudem ist sie auch auf die Unterstützung der Linken angewiesen, was die Linken die Regierungskoalition auch immer wieder spüren ließen. Im vergangenen Jahr hatten die Oppositionsparteien schon einmal medienwirksam ein Misstrauensvotum angedroht. Der Auslöser waren damals Abstimmungen über Lockerungen im Arbeitsrecht. Die Linken sperrten sich, drohten mit einem Misstrauensvotum und damit, gegen Löfven zu stimmen. Die Moderaten, Christdemokraten und Schwedendemokraten signalisierten , sie würden ebenfalls gegen die Regierung stimmen. Aber am Kündigungsschutz wurde nicht gerüttelt, das Misstrauensvotum kam nicht zustande.

Bündnis mit Unterstützung der Rechten erstmals denkbar

Laut aktuellen Umfragen sind die Sozialdemokraten mit 26 Prozent zwar immer noch stärkste Kraft im Parlament. Gemeinsam mit den Grünen kämen sie aber gerade mal auf rund 30 Prozent der Stimmen. Die Grünen könnten nach jetzigem Stand an der Vier-Prozent-Hürde scheitern und es somit nicht ins Parlament schaffen. Die zweitstärkste Oppositionspartei sind nach den Moderaten die rechtspopulistischen Schwedendemokraten. Sie kommen laut aktuellen Umfragen auf 19 Prozent. Bis vor ein paar Monaten gab es die Übereinkunft im Parlament, nicht mit ihnen zu kooperieren. Doch im Frühjahr kippten nach den Moderaten und Christdemokraten schließlich auch die Liberalen um.

Die Zentrumspartei, die Regierungsparteien und die Linken verweigerten weiterhin die Kooperation mit den Rechten. Doch weil sie ihren Willen in der Mietendiskussion nicht bekommen sollten, stimmten die Linken als Zünglein an der Waage heute beim Misstrauensvotum gegen Löfven. Damit haben ausgerechnet die Linken die Weichen dafür gestellt, dass es erstmals zur Kooperation mit den Schwedendemokraten kommen kann. Die Moderaten hoffen nämlich darauf, in einem bürgerlichen Bündnis mit Unterstützung der Rechten, an die Macht zu kommen. Die Politik eines solchen Bündnisses dürfte den Linken noch weniger gefallen als die rot-grünen Kompromisse der vergangenen Jahre.

Möglich, dass Löfven bis zur Wahl 2022 Premier bleibt

Eigentlich hätte die nächste Parlamentswahl im September 2022 stattfinden sollen. Sie würde auch abgehalten, wenn es in den nächsten drei Monaten Neuwahlen gäbe. Tritt Stefan Löfven zurück, könnte der Parlamentspräsident Andreas Norlén, der den Moderaten angehört, mit den anderen Parteien einen neuen Premierminister aufstellen. Nur wären die Kräfteverhältnisse ohne Neuwahlen immer noch dieselben wie zur letzten Wahl. Löfven könnte, wenn er wollte, also erneut Regierungschef werden. Er verkündete heute Vormittag, seine Regierung werde sich eine Woche Zeit zur Sondierung nehmen: „Wir werden Gespräche führen und verschiedene Wege ausprobieren. Wenn es nicht funktioniert, sind Neuwahlen eine Alternative“, sagte Löfven.