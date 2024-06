Genutzt werden bei den Diffamierungen auch Deepfakes, Fälschungen mithilfe von Künstlicher Intelligenz (KI). „Wir führen weltweit die erste fortschrittliche Diktatur ein“, scheint Schwedens Regierungschef Ulf Kristersson bei einem Parteitreffen in einem Clip zu sagen. Die Bilder sind echt, der Ton jedoch durch KI generiert. Schon lange stand die Partei unter ihrem langjährigen Vorsitzenden in Verdacht, mittels der Sozialen Medien unter falscher Flagge zu manipulieren und gegen andere Parteien und Migranten zu agitieren. Die Konten mit Namen wie „Verletzte weiße Frauen“ vermitteln oft den Eindruck einer Graswurzelbewegung, Sprachrohre von aufgebrachten Bürgern, welche mit Wut oder satirischen Mitteln ihre Kritik an den Politikern und Verhältnissen in Schwedens Gesellschaft zum Ausdruck bringen.