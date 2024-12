Ferdinand Knauß ist Cicero-Redakteur. Sein Buch „ Merkel am Ende. Warum die Methode Angela Merkels nicht mehr in unsere Zeit passt “ ist 2018 im FinanzBuch Verlag erschienen.

Es ist schon fast ein ergreifendes Bild für spätere Historiker, das die beiden einst größten Nationen des europäischen Festlandes bieten. Zusammen wollen und sollen sie nach dem Wunsch des politisch-medialen Establishments die Lokomotiven des europäischen Projekts sein, wie sie es zu Adenauers und de Gaulles und Kohls und Mitterands Zeiten waren. Doch tatsächlich marschieren sie – getrennt, aber wie von einer gemeinsamen Grundströmung getragen – auf ganz ähnlichen Pfaden einer multiplen Krise. In den jeweiligen Regierungskrisen wird dies nur am deutlichsten sichtbar: Macron und sein Mainstream-Politikmodell – kulturell neulinks und EU-universalistisch, aber wirtschaftsfreundlich – ist in den Augen einer absouten Mehrheit der Franzosen ebenso gescheitert wie die Ampel in Deutschland.

Frankreichs Regierungskrise, also das gestern vollzogene Misstrauensvotum der ganz linken und ganz rechten Opposition gegen die von Staatspräsident Emanuel Macron eingesetzte Minderheitsregierung von Michel Barnier, entzündete sich konkret an der Weigerung beider Oppositionsblöcke, deren Sparplänen zuzustimmen. Barnier war zuvor durchaus zu Abstrichen bereit. Aber sowohl der starke Mann des linken Lagers, Jean-Luc Mélenchon, als auch die starke Frau des rechten Rassemblement National, Marine Le Pen, gaben nicht nach. Beide wollen nicht nur nicht sparen. Vor allem wollen beide den Präsidenten unter größtmöglichen Druck setzen und den größtmöglichen politischen Kladderadatsch erzeugen. Das wären Macrons Rücktritt und vorzeitige Präsidentschaftswahlen.