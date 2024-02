Einverständniserklärung Ich stimme zu, dass Cicero mich per E-Mail kontaktiert, um mir Nachrichten, Updates und Informationen für Marketingzwecke zuzusenden.

So erreichen Sie Ronny Blaschke:

Die Gesänge der Fans hallen unter dem geschwungenen Dach so laut nach, dass man sich mitunter die Ohren zuhalten möchte. Im König-Fahd-Stadion von Riad findet an diesem Abend das Lokalderby zwischen Al Hilal und Al Nassr statt, es ist das wichtigste Fußballspiel auf der Arabischen Halbinsel. Mehr als 50 000 Zuschauer feiern die neuen und fürstlich bezahlten Spieler in Saudi-­Arabien, etwa den Portugiesen Cristiano Ronaldo bei Al Nassr. Aber die Fans feiern vor allem sich selbst.

Die Mehrheit der Zuschauer im Stadion ist kaum älter als 30, viele sind noch im Schulalter. Nur wenige verfolgen das Spiel im traditionellen Thawb, im weißen, knöchellangen Gewand, das im Stadtbild von Riad sonst allgegenwärtig ist. Die Fans des Gastgebers Al Hilal singen, hüpfen, klatschen im Takt. Als die Mannschaften den Rasen betreten, recken sie blaue und weiße Tücher empor. Ihre Choreografie überspannt die ganze Tribüne und zeigt das Bild eines kämpferisch wirkenden Mannes. Einige Fans entzünden Leuchtraketen. Der Rauch vernebelt das Stadien so sehr, dass die Zuschauer den Rasen erst nach einigen Minuten wiedererkennen können. Die Masse johlt, berauscht an sich selbst. Und so scheint es, als würde sich hier ein Ventil öffnen, damit der angestaute Druck entweichen kann.