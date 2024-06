Es geht um Wot Tak („So ist es“), einen russischsprachigen Kanal, der gerade einmal etwas mehr als zwei Stunden täglich Nachrichten und Hintergrundberichte liefert, die oft den Krieg in der Ukraine betreffen. Wot Tak sendet unter dem Dach von TVP, dem öffentlich-rechtlichen Sender in Polen. Dzikawicki, der aus Belarus stammt, wirbt nun bei westlichen Botschaften, beim polnischen Außenministerium und der Kanzlei von Premierminister Donald Tusk um Mittel, damit dieses Fernsehprogramm ausgebaut werden kann, um mehr russischsprachige Menschen in Russland und anderen Staaten zu erreichen. Neben der Deutschen Welle Russisch ist Wot Tak der einzige öffentlich-rechtliche Fernsehkanal in russischer Sprache in Europa.