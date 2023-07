Caroline D. Rose ist leitende Analystin beim Thinktank Newlines Institute for Strategy and Policy in Washington. Zuvor war sie Analystin bei Geopolitical Futures.

Im vergangenen Monat hat der Chef des privaten russischen Militärunternehmens Wagner einen erfolglosen Aufstand gegen die russische Militärelite geprobt. Jewgeni Prigoschin wies seine Truppen an, eine militärische Übernahme zu starten, was im Wesentlichen den Höhepunkt einer öffentlichen Fehde zwischen Wagner und Russlands oberster Militärführung darstellte, die seit Monaten eskaliert war.

Vor der Meuterei hatte Prigoschin wochenlang Moskaus zögerliche Bereitstellung von logistischer Unterstützung und Nachschub für Wagners massive Verluste – nach seinen Angaben insgesamt mehr als 20.000 Mann – bei der Offensive auf die ostukrainische Stadt Bachmut verantwortlich gemacht. Obwohl Prigoschin beteuerte, dass sein Problem nicht mit Wladimir Putin selbst, sondern eher mit dem Militärkommando zu tun habe, war dies dennoch ein peinlicher Schlag für den russischen Präsidenten, wodurch wichtige Lücken aufgedeckt wurden, die Rivalen ausnutzen könnten, um das Vertrauen der Öffentlichkeit in das Regime zu untergraben.

Wagner-Kräfte wurden weltweit eingesetzt

Wagner wird höchstwahrscheinlich aufgelöst und seine Führung gesäubert werden. Prigoschin wurde angeblich nach Weißrussland verbannt, obwohl der weißrussische Staatschef kürzlich erklärte, er sei zurück in Russland. Es wurde viel darüber spekuliert, wie sich dieser Vorfall auf den Krieg in der Ukraine auswirken wird, aber nicht annähernd so viel Aufmerksamkeit wurde der Frage gewidmet, wie der Niedergang von Wagner den Einfluss Russlands in anderen Weltregionen verändern wird.

Seit ihrer Gründung hat die Privatmiliz eine wichtige Rolle in Russlands militärischer Vorwärtsposition gespielt. Für Moskau bestand ein wesentlicher Vorteil von Wagner darin, dass die Gruppe dazu beitragen konnte, die außenpolitischen Ziele des Kremls voranzutreiben, zu denen auch die Bekämpfung der US-Präsenz in Regionen auf der ganzen Welt gehört, während sie gleichzeitig ein gewisses Maß an plausibler Distanz zum Kreml bietet. Mit einer weitreichenden Präsenz durch Söldner, die im Wesentlichen von Moskau instruiert wurden, entwickelte Russland einen subtilen, schleichenden Einfluss in Gebieten, die es als geopolitisch entscheidend ansah.



Wagner-Kräfte wurden weltweit eingesetzt, unter anderem in der Ukraine, in Venezuela, Sri Lanka, der Zentralafrikanischen Republik, im Sudan, in Mali, Libyen und Syrien. Sie erfüllten Aufgaben wie den Schutz von Gold- und Diamantenminen, die Sicherung autoritärer Regime und die Bekämpfung bewaffneter terroristischer Organisationen.

Russland setzte die Wagner-Truppen in diesen Regionen auch ein, um seinen internationalen Rivalen, vor allem den Vereinigten Staaten, entgegenzutreten. Die Aktivitäten von Wagner wurden als Beitrag zu Russlands Ziel gesehen, eine abhängige Klientel unter Regierungen und lokalen Sicherheitsgruppen in weit entfernten Regionen zu kultivieren, um Russlands Einfluss auszuweiten.

Doch das jüngste Missgeschick Wagners bedeutet, dass Putin sich nicht mehr darauf verlassen kann, dass die Gruppe seinen Wünschen nachkommt. Als Folge des Aufstands hat Moskau versucht, die Wagner-Führung öffentlich auszuschalten und die Miliz als Ganze zu zerlegen.

Eine Fusion wird schwierig

Es überrascht nicht, dass Putin sofort versucht hat, den Anführer der Gruppe zu neutralisieren, indem er am 24. Juni einen Haftbefehl gegen Prigoschin erließ und ihm die Flucht nach Belarus ermöglichte. Berichten zufolge ist die russische Regierung auch gegen Ministerialbeamte vorgegangen, die eng mit Wagner verbunden sind, wie etwa den Oberbefehlshaber der Luft- und Raumfahrtstreitkräfte Sergej Surowikin und den stellvertretenden Verteidigungsminister Yunus-bek Jewkurow, die seit dem Aufstand nicht mehr in Erscheinung treten, um die Konkurrenz innerhalb von Wagner und den russischen Streitkräften weiter zu unterdrücken.

Die Meuterei hat auch die Anreize für das russische Verteidigungsministerium verstärkt, die Zahl der militärischen Auftragnehmer insgesamt zu verringern und sie mit den russischen Streitkräften zu verschmelzen. Schon vor Prigoschins schicksalhaftem Marsch auf Moskau hatte die russische Regierung eine Regelung eingeführt, wonach alle privaten Auftragnehmer bis Juli in das russische Militär eingegliedert werden müssen. Dennoch wird es Zeit brauchen, die Söldner zu integrieren.

Bevor einige von ihnen an der Seite der russischen Truppen kämpften und mit ihnen ähnliche Ziele verfolgten, erhielten die Wagner-Söldner eine andere Ausbildung und hatten andere Erfahrungen bei Kampfhandlungen gesammelt als ihre Kollegen vom Militär. Die beiden Seiten konkurrierten auch um Ressourcen und die Anerkennung von Erfolgen auf dem Schlachtfeld – was eine Fusion noch schwieriger machen wird.

Frust über das Verteidigungsministerium

Die Streitkräfte von Wagner bekundeten öffentlich ihre Frustration über die Art und Weise, wie das Verteidigungsministerium den Krieg in der Ukraine führt, und erklärten, es habe unter Missmanagement in den Bereichen Logistik, Versorgung und Personal gelitten, während die Führung der russischen Streitkräfte Wagner als einen Rivalen mit einem gefährlichen Maß an Autonomie auf dem Schlachtfeld wahrnahm. Der Kreml wird zweifellos einen holprigen Weg vor sich haben, wenn er versucht, diese Meinungsverschiedenheiten zu entschärfen und die Wagner-Truppen vollständig zu integrieren.

Ein weiterer Faktor, der Wagners globale Position beeinträchtigen wird, ist die erneute Konzentration des Kremls auf innere Angelegenheiten. Der Aufstandsversuch war ein Weckruf für Putin und seine Berater, denn er hat gezeigt, dass oppositionelle Kräfte Lücken in der russischen Sicherheit und im öffentlichen Zusammenhalt ausnutzen können. Dass Wagner so nahe an Moskau herankommen konnte, war ein Hinweis darauf, dass der Kreml seine Wachsamkeit verringert hatte.

Stärkung der inneren Sicherheit

Es ist daher wahrscheinlich, dass sich Russland nun auf die Stärkung der inneren Sicherheit konzentrieren wird. Putin und seine obersten Militärs werden versuchen, zusätzliche Unterstützung für die Kriegsanstrengungen in der Ukraine zu gewinnen, ihre Offensive im Osten zu beschleunigen und auf entscheidende Siege zu drängen, um der Öffentlichkeit und den Rivalen zu zeigen, dass das russische Militär auch ohne Wagner erfolgreich sein kann.

Aufgrund dieser doppelten Konzentration auf die Sicherheit des Regimes und die operative Leistung in der Ukraine wird Russland wahrscheinlich nicht versuchen, jene Lücken, die Wagners Söldner in Libyen, Syrien und Zentralasien hinterlassen, sofort zu füllen. Obwohl Moskau immer noch Zugang zu Ressourcen und Häfen sowie Einfluss in diesen Gebieten haben möchte, werden die Kontinuität des Regimes und ein Sieg in der Ukraine für den Kreml nach dem gescheiterten Feldzug von Prigoschin höhere Priorität haben.

Die Auflösung von Wagner – ob formell oder informell – hat nicht nur Auswirkungen auf die innere Sicherheitsarchitektur Russlands, sondern auch auf seine globale Präsenz. In dem Maße, in dem Wagner-Führer entlassen und Mitarbeiter in die Streitkräfte übernommen werden, werden sich in aktiven und latenten Konfliktgebieten wie Libyen, Syrien, der Sahelzone und Zentralasien potenzielle Lücken auftun. Und damit ergeben sich neue Möglichkeiten für konkurrierende Akteure.

