Rebellion der Wagner-Truppe - Was wird aus Putin?

Schwer bewaffnete Kämpfer der Wagner-Söldnertruppe von Jewgeni Prigoschin sind am Freitagabend in die südrussische Millionenstadt Rostow am Don einmarschiert. Es ist aber eher unwahrscheinlich, dass diese Rebellion das Ende des Putin-Regimes einläutet. Vielmehr könnte Prigoschins nun unausweichlicher Sturz bedeuten, dass sich im Kreml die Falken in der Militärführung durchgesetzt haben.