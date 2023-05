Der Glatzkopf, der mit Aufträgen für die Ausrichtung von Staatsbanketten sowie die Versorgung der russischen Armee mit Lebensmitteln zum Multimillionär geworden ist, gilt als Putins Mann fürs Grobe. Der Name seiner Truppe soll auf die Begeisterung eines ihrer brutalen Anführer für den martialischen Walkürenritt aus dem „Ring des Nibelungen“ zurückgehen, Richard Wagners düsterem Opernzyklus über Mord und Totschlag in der germanischen Götterwelt. Putin hat ihm erlaubt, in Straflagern Schwerverbrecher für seine Truppe anzuwerben; wer sechs Monate an der ukrainischen Front überlebe, bekomme seine Strafe erlassen.