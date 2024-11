Das Ziel rückte näher: Wie Donald Trump in den USA rechnete Marine Le Pen in Frankreich fest mit einem Sieg bei den nächsten Präsidentschaftswahlen. Die stehen erst 2027 an, doch schon jetzt schienen alle Voraussetzungen erfüllt, dass eine Rechtspopulistin und erstmals eine Frau in den Elysée einziehen könnte.

Marine Le Pen hatte sich in den letzten drei Präsidentschaftswahlen resultatmäßig ständig verbessert und zuletzt gegen Emmanuel Macron elf Millionen Stimmen erhalten. Da der amtierende Staatschef 2027 nicht mehr antreten kann und keine Topkandidaten in Sicht sind, wurden der 56-jährigen Gründerin des rechten Rassemblement National (RN) gute Gewinnchancen eingeräumt.

Von den Lepenisten dominiert

Nun scheint es aber plötzlich sehr unwahrscheinlich, dass Marine Le Pen auch nur zur Elysée-Wahl antreten kann. In einem seit sechs Wochen laufenden Prozess gegen die RN-Führung hat die Staatsanwaltschaft am Mittwoch in einem ganztägigen Plädoyer harte Strafen gefordert. Besonders brisant ist eine geforderte Sanktion – der Entzug des Wahlrechts. Der RN soll über die Jahre hinweg EU-Gelder, die für die Assistenten der Europaabgeordneten vorgesehen sind, dafür verwendet haben, Angestellte der Partei zu finanzieren. 4,3 Millionen Euro soll der RN auf diese Weise veruntreut haben.

Die Staatsanwältin Louise Neyton verlangt deshalb für mehre RN-Angeklagte teils unbedingte Haftstrafen sowie Bussen. Für Le Pen, die der „Mittelpunkt“ dieses „organisierten Systems“ gewesen sei, verlangt Neyton fünf Jahre Haft. Zwei Jahre sollen unbedingt ausfallen, aber mit einer elektronischen Fußfessel absolviert werden können. Dazu kommen für die heutige Fraktionsvorsitzende 300.000 Euro Busse. Und vor allem soll Marine Le Pen für fünf Jahre unwählbar werden. Das wäre ein Donnerschlag für die französische Politik, die angesichts der Schwäche des Präsidenten weitgehend von den Lepenisten dominiert wird.

Der springende Punkt

Le Pen reagierte vehement, nachdem sie sich zu Beginn der Gerichtsverhandlung noch sehr nonchalant und siegessicher gegeben hatte. „Das einzige Ziel ist es, mich daran zu hindern, bei den Präsidentschaftswahlen anzutreten“, erklärte sie beim Verlassen des Gerichtsgebäudes. „Man muss schon blind und taub sein, um das nicht zu sehen.“ Die Staatsanwaltschaft betreibe keine Justiz, sondern sei „verbissen und rachsüchtig“.

Juristen halten die Argumentation der Staatsanwalt hingegen für stringent und rechnen damit, dass sich das erst anfangs 2025 erwartete Urteil nicht wesentlich von den Anträgen entfernen wird. Die Unwählbarkeit ist in diesen Fällen eine automatische Folge der Verurteilung. So geschah es vor einem Jahr auch der Mitte-Partei Modem, die wegen ähnlicher Vorwürfe verurteilt wurde.

Im Ermessen der Richter liegt einzig die Frage, ob der Entzug des passiven Wahlrechts aufschiebende Wirkung hat, falls das RN das Verdikt an zwei höhere Instanzen ziehen würde. Die Staatsanwaltschaft verlangt eine sofortige Unwählbarkeit. Das ist der springende Punkt in der ganzen Affäre: Würde die aufschiebende Wirkung zugebilligt, könnte Le Pen in Berufung gehen und danach noch den Kassationshof anrufen. Bei dem Umfang des Dossiers mit Dutzenden von Angeklagten würde dies mehrere Jahre in Anspruch nehmen – und wohl erst nach den Präsidentschaftswahlen Wirkung entfalten.

Ins gleiche Horn

Doch die Staatsanwaltschaft will eine sofortige, nicht aufschiebbare Unwählbarkeit. RN-Vertreter sprechen deshalb unisono von einer „politischen Justiz“. „Um die Demokratie zu verteidigen“, wie die Partei schreibt, lanciert sie eine Petition mit dem Titel #JeSoutiensMarine („Ich unterstütze Marine“).

Sogar der EU-Anwalt Patrick Maisonneuve, also der Vertreter der Gegenseite, staunte über den Antrag der Staatsanwälte; er sagte, eine sofortige Aussetzung der Wählbarkeit würde dem wahrscheinlichen Berufungsprozess zum Teil seines Sinnes berauben und die politischen Folgen des Urteils – die Präsidentschaftswahlen – vorwegnehmen.

Ins gleiche Horn stößt der frühere Innenminister Macrons, Gérald Darmanin. Er bezeichnete den Antrag der Anklage am Donnerstag als „schockierend“. Es liege nicht an der Justiz, demokratische Entscheide zu beeinflussen oder zu verhindern, twitterte er: „Dies wäre ein Verstoß gegen die Gewaltentrennung und würde den Graben zwischen den Eliten und dem Volk nur noch vertiefen.“ Der Ex-Republikaner Eric Ciotti, der mit dem RN verbündet ist , wirft der Justiz vor, „die Demokratie zu konfiszieren“.

Die Unabhängigkeit der Justiz

Die anderen Parteien und die meisten Medienkommentatoren betonen hingegen die Unabhängigkeit der Justiz. Die Staatsanwältin hatte in ihrem Plädoyer selber erklärt, sie betreibe „keine politische Verfolgung“, sondern folge einzig dem Gesetz und der herrschenden Rechtsprechung. 2004 war schon der gaullistische Premierminister Alain Juppé wegen Scheinjobs seiner Partei verurteilt worden. Le Pen hatte damals entrüstet kommentiert, sie habe „genug von diesen Politikern, die Geld veruntreuen“.

Sollte Le Pen fünf Jahre lang nicht mehr kandidieren können, wäre ihre politische Karriere kaum mehr zu retten. Ihr Parteichef Jordan Bardella stünde bereit, ihr politisches Erbe anzutreten. Der erst 29-jährige gilt als Naturtalent, aber auch als politisch zu unerfahren und noch zu leichtgewichtig, um bereits in die Fußstapfen der Le Pen-Dynastie zu treten, welche die französische Politik seit mehr als einem halben Jahrhundert mitprägt hatte. Das zu erwartende Gerichtsurteil könnte diese Ära abrupt beenden. Und es hat in der Tat etwas Stossendes, dass diesen Entscheid nicht die Wähler fallen, sondern drei Berufsrichter.