Einverständniserklärung Ich stimme zu, dass Cicero mich per E-Mail kontaktiert, um mir Nachrichten, Updates und Informationen für Marketingzwecke zuzusenden.

So erreichen Sie Clemens Traub:

Clemens Traub ist Buchautor und Cicero-Volontär. Zuletzt erschien sein Buch „ Future for Fridays? “ im Quadriga-Verlag.

Oberst a. D. Ralph Thiele ist Vorsitzender der Politisch-Militärischen Gesellschaft in Berlin. Er diente unter anderem im Planungsstab des Verteidi­gungsministers, im Private Office des Nato-Oberbefehlshabers sowie als Direktor an der Führungsakademie der Bundeswehr. Thiele ist Herausgeber des Buches „Hybrid Warfare“ (2021).

Herr Thiele, in einem Gericht in London wird heute über die Auslieferung des Whistleblowers und Wikileaks-Gründers Julian Assange an die USA verhandelt. Was denken Sie, wie wird die Entscheidung ausfallen?

Wir können aufgrund der engen sicherheitspolitischen Zusammenarbeit zwischen Großbritannien und den USA davon ausgehen, dass Assange ausgeliefert wird.

Wie bewerten Sie Assange? Ist er für Sie ein Held der Pressefreiheit oder ein Verräter?

Für mich ist Assange in erster Linie ein Lebemann, der dachte, dass er mit Wikileaks einen guten Business Case hat und dabei völlig das Maß verlor. Die Inszenierung der Person Assange als Helden der Pressefreiheit ist eine wirklichkeitsfremde Darstellung.

Ralph Thiele

Es ist doch die Kernaufgabe investigativer Journalisten, sensible Informationen zu sammeln und diese zu veröffentlichen, sofern sie von großer Relevanz für die Allgemeinheit sind. Bei den Enthüllungen über Kriegsverbrechen amerikanischer Soldaten im Irak-Krieg war das eindeutig der Fall. Assange muss in den USA gemäß des Spionagegesetzes von 1917 mit einer Verurteilung zu einer Haftstrafe von 175 Jahren rechnen. Wäre dies nicht auch ein verheerendes Zeichen für die Pressefreiheit?

Es ist vom Grundsatz her erforderlich, dass Verrat in den USA mit langen Haftstrafen geahndet wird. Wir können Whistleblowing nicht nur als eine philosophisch-abstrakte Debatte verstehen, da durch den Verrat von sensiblen Informationen Menschenleben akut gefährdet werden können. Wer solche Informationen an die Öffentlichkeit gibt, muss damit rechnen, dass sich die Gegner dieses Wissen zukünftig zunutze machen. Dies war Assange entweder nicht vollumfänglich bewusst oder es war ihm schlicht gleichgültig.

Insbesondere in den deutschen Medien wird Assange oftmals als mutiger Held dargestellt. Woher kommt diese Idealisierung?

Wir Deutschen wollten die harsche Wirklichkeit der Welt verdrängen, da wir geopolitisch lange Zeit in einem paradiesischen Umfeld gelebt haben. Die einseitige und verklärende Berichterstattung über Assange ist ein Ausdruck davon. Doch die Realität äußert sich in harten geopolitischen Machtkämpfen und der Bedrohung durch den internationalen Terrorismus. Der Umgang mit all diesen Herausforderungen erfordert daher eine besondere Geheimhaltung, damit die eigenen Sicherheitsapparate nicht verwundbar werden.

In den USA wird meinem Eindruck nach ausgewogener über die Causa Julian Assange berichtet. Worauf führen Sie das zurück?

Die USA haben ein härtere, offenere Debattenkultur als wir. Deswegen finden auch sehr gegensätzliche Positionen den Weg in die Öffentlichkeit. Allerdings gibt es dort ebenfalls im Kontrast zu uns eine stark ausgeprägte America-first-Mentalität. Es geht deshalb in allen politischen Lagern in der Bewertung von Whistleblowing vor allem um die Frage, ob eigene Sicherheitsinteressen gefährdet sind. Schon immer war der Schutz der eigenen Informationen und Apparate ein ureigenes nationales Interesse der USA. Die Offenlegung anderer, darunter Wettbewerber, aber vor allem feindlicher Länder gehört auch zu ihrem Interesse.

Passend zum Thema:

In den USA werden Whistleblower wie beispielsweise Chelsea Manning zu Haftstrafen verurteilt, aber gleichzeitig hofiert man Informanten anderer Länder. Ist das nicht eine gehörige Portion Scheinheiligkeit?

Selbstverständlich wird in den USA in der Bewertung der Vorgänge oftmals ungleich gewichtet. Das ist nicht fair, aber das ist auch nicht die Absicht der Amerikaner. Doch alleinig den USA Bigotterie zu unterstellen, wäre vermessen. Denn dieses Spiel ist sehr gängig unter den internationalen Mächten und beherrschen auch Länder wie Russland oder China ausgezeichnet. Es sind vor allem die USA, denen diese Scheinheiligkeit vorgeworfen wird, da sie den Selbstanspruch haben, nicht nur eine politische, sondern auch eine moralische Weltmacht zu sein.

Barack Obama verzichte in seiner Amtszeit darauf, Assange anzuklagen. Donald Trump brachte das Verfahren gegen den Whistleblower ins Rollen. Nun ist mit Joe Biden wieder ein Demokrat an der Macht. Warum stoppt er die Klage gegen Assange nicht?

Es ist in den USA eben kein parteipolitisches Thema, sondern insbesondere ein Thema der Staatsräson. Das gilt für fast alle sicherheitspolitischen Themen in Washington. Schauen Sie nur auf das Thema der Drohnen. Der Einsatz von Drohnen zur Eliminierung von Terroristen, Kriminellen und anderen Staatsfeinden im Ausland ist völkerrechtlich ganz klar nicht zulässig, dennoch greift auch Präsident Joe Biden auf dieses militärische Mittel zurück.

Es waren auch sowohl demokratische als auch republikanische Präsidenten, die verhindert haben, dass sich eigene Soldaten bei völkerrechtswidrigen Handlungen vor internationalen Gerichten zu verantworten haben. Das Prinzip hierfür lautet: Das Recht folgt der Fahne. Der Mächtige setzt letztlich das Recht durch.

Wie ist in Deutschland die gesetzliche Grundlage für den Verrat sicherheitssensibler Informationen?

Whistleblowing im digitalen Bereich ist ein interessantes Experimentalfeld. Deutschland ist im virtuellen Bereich noch sehr schlecht aufgestellt. Doch Verrat ist nicht an die Methode gebunden. Das heißt, für uns gelten noch die vordigitalen Rechtsgrundlagen. Diese lassen sich in diesem Kontext Whistleblowing jedoch übertragen. Wer Geheimnisse verrät, wird auch bei uns mit entsprechenden Strafen versehen.

Das Gespräch führte Clemens Traub.