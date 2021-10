Gregor Baszak (Foto privat) ist Journalist, Autor und politischer Kommentator. Er arbeitet am English Department der University of Illinois at Chicago und publizierte unter anderem in American Affairs und der Los Angeles Review of Books.

Marc Buslik arbeitete 39 Jahre lang im Chicago Police Department (CPD). Im Jahr 2016 war er Verbindungsoffizier zwischen dem CPD und dem US-Bundesjustizministerium, als dieses das CPD infolge der Erschießung des schwarzen Laquan McDonald in den Fokus nahm. Buslik unterrichtet Kriminologie am Illinois Institute of Technology sowie der University of Illinois at Chicago. Er ging 2019 im Rang eines Polizeikommandanten in den Ruhestand.

Herr Buslik, kürzlich veröffentlichte die New York Times bemerkenswerte Zahlen. Demnach erlebten die Vereinigten Staaten im Jahr 2020 den „größten Anstieg an Morden seit dem Beginn der nationalen Aufzeichnung im Jahr 1960“. Im Vergleich zu 2019 wuchs die Mordrate um fast 30 Prozent. Wie ist das zu erklären?

Viele Menschen erklären es mit Verweis auf die Corona-Pandemie. Aber das verfehlt die wahren Ursachen. In Wirklichkeit hat das Phänomen mit unserer gesellschaftlichen Antwort auf den Tod von George Floyd zu tun. Kriminelle fühlten sich ermutigt, während die Polizei zurückhaltender wurde.

Im US-sozialwissenschaftlichen Diskurs spricht man in diesem Kontext vom „Ferguson-Effekt“, benannt nach den Unruhen in Ferguson, Missouri, im Jahr 2014, die auf die Tötung der schwarzen Michael Brown durch den weißen Polizisten Darren Wilson folgten. Der Effekt besagt, dass sich die Polizei im Zuge von medienwirksamen Protesten zurückzieht, woraufhin die Kriminalitätsrate in die Höhe schießt. Erleben die USA also abermals einen bundesweiten Ferguson-Effekt?

Marc Buslik

Bis zu einem gewissen Punkt ja, aber er ist bei Weitem nicht so groß wie viele behaupten. Wenn ich mit Polizisten spreche, antworten mir diese, dass sie ihre Arbeit in keiner Weise vernachlässigen. Sie gehen nachdenklicher vor und auch ein wenig zögerlicher, aber niemand hier verfolgt seine Arbeit halbherziger.

Polizisten, die „nachdenklicher“ vorgehen, das hört sich doch aus der Perspektive derjenigen, die eine Reform der amerikanischen Polizei verlangen, prima an. Bedeutet das, dass eine nachdenklichere Polizei mit einer erhöhten Mordrate einhergeht?

Ja, denn eine nachdenklichere Polizei ist eine weniger aggressive Polizei, und eine weniger aggressive Polizei ermutigt potenzielle Kriminelle. Das liegt in der Natur des Menschen. Wenn du böse Absichten hegst, aber gleichzeitig weißt, dass die staatlichen Autoritäten dich nicht stellen und zur Verantwortung ziehen werden, dann wirst du dich ermächtigt fühlen.

Den amerikanischen Polizeidepartments gehen die Angestellten aus. Chicago, zum Beispiel, hat 1.000 Polizisten weniger als vor ein paar Jahren. Es wird behauptet, es gingen sehr viele in den Vorruhestand.

Auch das stimmt nicht ganz. Diejenigen, die in Rente gehen, tun es, weil sie es können. Sie haben ausreichend lange im Department gearbeitet und haben nun einen Rechtsanspruch auf Pensionierung. Schon lange vor Corona zeichnete sich der Trend ab, dass Polizisten weniger Jahre im Beruf bleiben. Dass ich 39 Jahre lang Polizist war, ist eher die Ausnahme. Was den Verlust an Beamten in Chicago angeht, das hat nichts mit einer Ruhestandswelle zu tun. Vielmehr bewerben sie sich bei Polizeidepartments anderer Städte. In den USA sind Polizisten durch die Kommunen angestellt und haben mehr Flexibilität, wo sie sich ihre Posten suchen. Die Institution als solche verliert also nicht an Mitgliedern. Die Polizisten suchen sich nicht Jobs als Maler oder Klempner. Nein, sie wechseln einfach in Kommunen und Departments, wo sie mehr politische Unterstützung zu verspüren meinen und wo sie sich weniger vor physischen Attacken fürchten müssen.

Unter linken Kritikern herrscht die Sichtweise vor, dass man nach Notrufen lieber erst mal Sozialarbeiter entsenden sollte. Was halten Sie davon?

Ich befürworte das aus tiefstem Herzen! Wir verlassen uns oftmals auf die Polizei, weil wir in viele andere Institutionen nicht genug investieren. Die Polizei füllt diese Lücken. Man muss uns aber auch anrechnen, dass wir das schnell eingesehen und unsere Ausbildungsmethoden besser danach ausgerichtet haben. Wir fragten uns, wie man wohl in Situationen reagieren soll, die erst mal nichts mit Strafverfolgung zu tun haben. 10 oder 15 Prozent der Polizeiarbeit in den USA ist Strafverfolgung. Der Rest besteht aus anderen Maßnahmen. Vor ein paar Jahrzehnten schuf die Polizeibehörde in Memphis, Tennessee, das „Kriseninterventionsmodell“, auch „Memphis Modell“ genannt: Polizeibeamte wurden in psychiatrischer Krisenintervention ausgebildet mit dem Ziel, zu deeskalieren und dann eine Entscheidung zu treffen, wie man am besten auf die bestehende Krise antwortet. Anschließend wird gefragt: Bringen wir die Person in ein Krankenhaus? Oder nehmen wir lieber mit Angehörigen Kontakt auf, damit diese ihrem Familienmitglied helfen können?

Aber warum ist die amerikanische Polizei dafür zuständig? Was ist mit staatlichen Psychiatrien?

Die größten psychiatrischen Anstalten in Amerika sind die Gefängnisse. Um das besser zu verstehen, muss man die Geschichte der „Deinstitutionalisierung“ unter die Lupe nehmen, also die Schließung vieler staatlicher Anstalten. Diese fing in den 1960er-Jahren an und setzte sich verstärkt in den 70ern und 80ern fort. Das war der zentrale Fehler. Aber es ging ja darum, Geld zu sparen. Und man dachte sich, die Kommunen packen das schon irgendwie. Natürlich wurde schnell klar, dass das die Polizei zwang, bei psychiatrischen Krisen zu intervenieren, denn es gab ja die traditionellen Anstalten nicht mehr.

Wir sprachen die Forderungen linker Kritiker an. Rechte wiederum rufen laut nach „Recht und Ordnung“. Je weniger antisoziales Verhalten sanktioniert werde, umso mehr antisoziales Verhalten werde es geben, lautet das Credo.

Lassen Sie uns differenzieren zwischen Menschen mit psychischen Störungen und Kriminellen. Wenn es um erstere geht, brauchen wir unbedingt Alternativen zur Polizei. Aber ja, in puncto Kriminalität geht es in der Tat darum, dass Verbrecher nicht ausreichend zur Verantwortung gezogen werden. Wenn du für Delikte nicht bestraft wirst, begehst du mehr. Genau das ist landesweit zu beobachten.

In Chicago wird der Staatsanwältin Kim Foxx die Schuld dafür gegeben. Sie erhebe nicht genug Anklagen und lasse Menschen, die Straftaten begingen, entweder auf sehr niedrig gesetzter Kaution frei oder brumme ihnen nur eine elektronische Fußfessel auf. Aber es sind dann oft genau diese Menschen, die rückfällig werden und weitere Straftaten begehen. Teilen Sie die Kritik an Foxx?

Ja. In Chicago werden die meisten Gewalttaten von Gangs verübt. Es kommt einfach nicht vor, dass ein Gangmitglied eine einzige Gewalttat ausübt und dann nie wieder. Wir wissen genau, dass diese Gewaltakte von Wiederholungstätern ausgeübt werden. Wie hält man so etwas also am besten auf? Na zum Beispiel durch Kautionen, die hoch genug angesetzt sind, sodass der Verdächtige bis zur Klärung der Anklage nicht auf freien Fuß kommt. Wenn das nun mal vonnöten ist, um die Bevölkerung zu schützen, dann ist dem so. Es geht nicht um Verdächtige, die vorher nie auffällig wurden, aber dann mit einer Kaution in Höhe von einer Million Dollar konfrontiert sind. Nein, es geht darum, diejenigen von der Straße fernzuhalten, die ansonsten weitere Gewalttaten begehen würden.

Was motiviert „progressive“ Staatsanwälte wie Foxx, wenn die Sachlage so eindeutig ist? Zumal laut einer Umfrage des Gallup-Instituts 81 Prozent der schwarzen Bevölkerung fordern, dass die Anzahl der Polizeibeamten konstant bleibt oder steigt. Progressive Prioritäten und die tatsächlichen Wünsche schwarzer Bürger scheinen unvereinbar.

Und diese Prioritäten werden nicht nur von Frau Foxx verfolgt, sondern von „progressiven“ Staatsanwälten landesweit. Zuerst einmal geht es darum, Geld zu sparen. Jede Festnahme verursacht Gerichts- und Gefängniskosten. Die vermeintliche Verwirklichung „sozialer Gerechtigkeit“ ist oft nur Vorwand, um grundlegendere politische Ziele zu verfolgen. Wenn ich vom Sparen spreche, meine ich damit jedoch nicht, dass dadurch allgemein Verwaltungskosten heruntergefahren werden. Nein, das Geld, das auf der einen Seite gespart wird, wird anderswo investiert, vor allem in private Non-Profit-Organisationen, die vermeintlich besser in der Nachbarschaft verankert seien, wie etwa Gewaltinterventionsprogramme. Die Forschung zeigt jedoch, dass solche Organisationen nicht sonderlich effektiv sind. Fragt man stattdessen die betroffenen Bürger, sagen diese, wie Sie es ansprachen, dass sie die Polizei dringend benötigen. Jeder will Sicherheit, ob weiß oder Latino oder asiatisch oder schwarz. Aber wenn ein vierjähriges Kind im Kugelhagel erschossen wird, scheren sich dieselben Progressiven erst mal wenig darum. Die Kinder werden der imaginierten progressiven Agenda geopfert. Und dieses Lager legt sich dann die Zahlen zurecht, wie es ihm passt. Oft wird die Behauptung wiederholt, dass die heutige Mordrate viel niedriger sei als noch in den 80er- und 90er-Jahren während der Crack-Epidemie. Aber in Wirklichkeit werden heutzutage sehr viel mehr Menschen erschossen als damals. Aber 40 Jahre Fortschritt in der Notfallversorgung haben halt dazu geführt, dass wir jetzt auch viel mehr Leben retten können. Geschossen wird heutzutage aber mehr.

Müsste ein verschärftes Waffengesetz die Antwort sein?

Die Kontrolle der Waffenströme muss besser werden, keine Frage. Niemand sollte illegal zu Waffenbesitz kommen. Aber die Realität ist eine andere: Chicago hatte jahrzehntelang eines der schärfsten Waffengesetze der USA, aber zur Sicherheit trug dies nichts bei. Denn es ist ja nicht so, dass sich Kriminelle an diese Gesetze gehalten hätten. Diejenigen, die Waffenscheine besitzen, sind ja nicht das Problem.

Ist Rassismus ein Problem, besonders unter Polizeibeamten?

Die Polizeibehörden sind nicht rassistisch. Es gibt selbstverständlich rassistische Individuen, aber die gibt’s überall.

Die gängige Behauptung ist, das ganze System sei rassistisch.

Ich erzähle gern die Geschichte, dass meine Eltern im Jahr 1958 ihr erstes Haus gekauften haben. Und der Kaufvertrag enthielt die Klausel, dass sie das Haus nicht an „Neger“ weiterverkaufen dürften. Stellen Sie sich das vor! Das war nicht 1858, und auch nicht 1938; nein, es war noch 1958 so, dass solche Vertragsklauseln einfach Standard waren. So etwas ist systemischer Rassismus. Ich sehe so etwas einfach nicht mehr im Jahr 2021.

Die Fragen stellte Gregor Baszak.