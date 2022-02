Was das für ein Mann sein muss! Fast immer schaut er freundlich in die Kameras, als würde er auch seine Gegner barmherzig lieben. Auf Social-Media-Plattformen wie Twitter gehört er mit fast einer Million Followern zu den populärsten Personen seines Landes. Er hat einen Abschluss an der renommierten Universität Oxford. Und trotz seiner 64 Jahre zeigt er sich als körperlich topfit. Es müssten also schon einige Überraschungen geschehen, damit Ferdinand Marcos junior diesen Mai nicht zum neuen Präsidenten der Philippinen gewählt wird. In Umfragen liegt Marcos, der sich selbst den freundlichen Spitznamen „Bongbong“ verpasst hat, denn auch mit deutlichem Abstand vorne.

Falls er die Wahl gewinnt, fände die brutale Politik von Rodrigo Duterte, der laut Verfassung nach einer sechsjährigen Legislatur aus dem Amt scheiden muss, quasi einen würdigen Nachfolger. 2016 hatte Duterte seine Wahl unter anderem mit der Ankündigung gewonnen, im Namen der öffentlichen Sicherheit Drogenabhängige erschießen zu lassen. Duterte machte das südostasiatische Land mit seinen 109 Millionen Einwohnern damit insofern sicherer, als dass die Kriminalitätsrate seither deutlich abgenommen hat. Allerdings wurden gleich in seinem ersten Amtsjahr fast ein Viertel mehr Menschen getötet als zuvor. Menschenrechtler schätzen die Zahl seither getöteter Personen auf rund 30.000.