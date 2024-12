Einverständniserklärung Ich stimme zu, dass Cicero mich per E-Mail kontaktiert, um mir Nachrichten, Updates und Informationen für Marketingzwecke zuzusenden.

So erreichen Sie Ferdinand Knauß:

Ferdinand Knauß ist Cicero-Redakteur. Sein Buch „ Merkel am Ende. Warum die Methode Angela Merkels nicht mehr in unsere Zeit passt “ ist 2018 im FinanzBuch Verlag erschienen.

Philipp Bagus ist Professor für Ökonomie an der Rey-Carlos-Universität in Madrid und kennt den argentinischen Präsidenten Javier Milei seit vielen Jahren. In seinem Buch „Die Ära Milei. Argentiniens neuer Weg“ beschreibt er dessen Politik als Befreiungsbewegung der Argentinier gegen einen dysfunktionalen Staat.

Herr Bagus, Javier Milei ist nun seit einem Jahr im Amt als Staatspräsident von Argentinien. Viele ökonomische Indikatoren in dem verarmten Land haben sich positiv entwickelt, vor allem die Inflation, die deutlich zurückgegangen ist. Ausländische Investoren scheinen allerdings noch zurückhaltend zu sein. Was fehlt denn noch zu einem wirklichen argentinischen Aufschwung?