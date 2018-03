Im Jahr 2013 kam es für die herrschende italienische Klasse zum Supergau: Die Fünf-Sterne-Bewegung zog als größte Oppositionspartei ins Parlament ein. Weil sie in den Umfragen die Renzi-Partei Partito Democratico stets überrundete, wurde kurz vor den Wahlen zur Notbremse gegriffen und ein neues Wahlrecht maßgeschneidert, das Parteienbündnisse fördern soll – die von den Fünf Sternen stets abgelehnt wurden. Damit wurde offiziell legitimiert, was in Italien in den vergangenen 25 Jahren heimlich praktiziert wurde: die große Koalition aus rechts und links, aus Berlusconi und der (vermeintlichen) Oppositionspartei PD, von den Italienern stets als „inciucio“, das große Mauscheln, geschmäht – ohne das sich Berlusconi niemals so lange an der Macht hätte halten können. Rechts arrangiert sich mit Links, das war unter Andreotti schon so, das war unter Berlusconi nicht anders und setzt sich mit Matteo Renzis Nähe zu Berlusconi fort – auch im jetzigen Wahlkampf: Wahlabsprachen sollen die jeweiligen Kandidaten stützen. Weshalb es in Italien heute praktisch nur zwei Blöcke gibt: die Fünf-Sterne-Partei und die anderen.