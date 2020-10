Terror bei Paris - Die Verteidigung der Republik

Der Druck auf die islamistische Szene wächst: Razzien, Ausweisungen, Schließung von Moscheen und Vereinen. Als Reaktion auf den brutalen Mord an einem Lehrer will Frankreich Härte zeigen. Und das Land diskutiert: Was ist an solchen Maßnahmen richtig und notwendig, was ist Symbolpolitik?