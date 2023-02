Wer im tiefsten Winter wählt oder (nicht) gewählt wird, läuft Gefahr, am Wahlsonntag blass in die Kameras zu starren. Wer im tiefsten Winter Wahlen verliert, läuft Gefahr, den Begriff „leichenblass“ zu personifizieren. So passiert in einem Ort namens St. Pölten, den man kennen kann, aber nicht kennen muss.

Es handelt sich um die junge Landeshauptstadt Niederösterreichs – früher war das Wien –, und dort gingen die Uhren eigentlich immer anders. Bis zum Sonntag vor einer Woche. An dem Tag verlor Johanna Mikl-Leitner, von ihren Freunden und Feinden „Hanni“ genannt, die absolute Mandatsmehrheit sowie die Mehrheit in der Landesregierung. Und ihre Partei, die mächtigste ÖVP-Landesorganisation, den Nimbus der Unbesiegbarkeit.