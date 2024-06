Einverständniserklärung Ich stimme zu, dass Cicero mich per E-Mail kontaktiert, um mir Nachrichten, Updates und Informationen für Marketingzwecke zuzusenden.

Ferdinand Knauß ist Cicero-Redakteur. Sein Buch „ Merkel am Ende. Warum die Methode Angela Merkels nicht mehr in unsere Zeit passt “ ist 2018 im FinanzBuch Verlag erschienen.

Frankreichs Präsident hat eine Wahl verloren. Aber im Gegensatz zum deutschen Bundeskanzler Olaf Scholz, dem das für ihn kaum weniger desaströse Ergebnis der Europawahl nicht mal einen Tweet wert ist (Stand 10.06., 16:17 Uhr), hat er darauf mit einer Entscheidung reagiert, die immerhin ein Gespür für die Würde seines Amtes zeigt – und für die Würde seines Souveräns, nämlich des französischen Volkes. In einer Ansprache an die Franzosen gab er die Auflösung der Nationalversammlung noch am gestrigen Abend bekannt und rief Neuwahlen aus.

Zur Erinnerung: Frankreichs Präsident wird alle fünf Jahre direkt von allen Franzosen gewählt und hat mehr exekutive Rechte als ein vom Bundestag gewählter Kanzler. Zu diesen Rechten gehört die Auflösung der Nationalversammlung. Ein Kanzler dagegen kann den Bundestag nur durch die „Vertrauensfrage“ auflösen lassen, wie das Helmut Kohl 1982 und Gerhard Schröder 2005 taten. Diese Konstruktion, bei der ein Kanzler sich wünscht, dass seine eigenen Parteifreunde ihm – formal – das Vertrauen verweigern, ist natürlich völlig absurd. Schröders Vertrauensfrage musste 2005 vom Bundesverfassungsgericht nachträglich gerechtfertigt werden gegen den naheliegenden Vorwurf, „unecht“ zu sein.