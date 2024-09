Matthias Strolz ist Mitgründer der österreichischen Neos und war bis 2018 hauptberuflicher Politiker. Heute arbeitet er als Unternehmer, Autor und Keynote-Speaker, Coach und Künstler. Am Mittwoch kündigte er seinen Parteiaustritt bei den Neos an. Eine Rückkehr in die Politik schließt er aber nicht aus.

Herr Strolz, Sie haben vor knapp einem Jahr im Interview mit dem Standard angekündigt, ohne konkreten Zeitplan zurück in die Politik gehen zu wollen. Nun sind Sie bei den Neos, die Sie mitgegründet haben, ausgetreten. Inwiefern hat sich Ihr Zeitplan damit konkretisiert?

Ich bin ein leidenschaftlich politischer Mensch. Ich liebe die Politik, aber ich liebe auch meine Frau und meine Familie. 2018 habe ich die Politik verlassen, nachdem ich feststellen musste, dass diese drei Lieben nicht mehr miteinander vereinbar waren. Das war eine wichtige und richtige Entscheidung. Sonst wäre ich heute nicht mehr verheiratet und die Familie hätte Schaden genommen. Heute brauchen mich die Kinder aber nicht mehr in diesem zeitlichen Umfang und in dem Maße wie damals. Unsere Größte ist mittlerweile sogar aus dem Haus, derzeit im Ausland.

Der zeitliche Freiraum wird größer, und damit steigt auch meine politische Energie wieder. Ehrliche Antwort: Ich bin interessiert und wieder bereit. Gleichzeitig habe ich Klarheit, dass ich nicht zurück in die Parteipolitik gehen werde. Dieses Lebenskapitel ist geschlossen. Ich mag dieses Hickhack nicht mehr. Ich mag die ganze Negativität nicht mehr, die damit verbunden ist. Daher sehe ich mich in den nächsten Jahren mehr in der internationalen Friedensarbeit oder in überparteilichen Gestaltungsaufgaben. Das ist, was ich spüre. Und das ist, was auch in Form kommt in meinem Leben.

Vor den österreichischen Nationalratswahlen am Sonntag liegt die FPÖ in Umfragen knapp vor der ÖVP, die derzeit mit Karl Nehammer den Bundeskanzler einer schwarz-grünen Regierung stellt. Gefolgt von der SPÖ, den Neos und den Grünen. In dieser Reihenfolge. Was sagt das über die politische Stimmung in Österreich aus?

Das Hochwasser hat die Zustimmungswerte des Kanzlers ein bisschen steigen lassen. Das ist der klassische Kanzlerbonus in einer Krise. Der Schaden, den das Hochwasser verursacht hat, ist immens. Tote und Verletzte. Die materielle Schadenssumme wird weit jenseits der Milliarde liegen. Das hat die Themenlandschaft verändert. Davon werden auch die Grünen noch etwas profitieren, weil der Klimaschutz zuletzt wieder stärker ins Bewusstsein getreten ist. Im großen Bild ändert sich vorerst dennoch nix. Zumindest nicht in der Top-Reihenfolge. Die Blauen führen seit Monaten stabil. Es ist aber ungewiss, ob die das auch mit ins Ziel nehmen können, weil es nicht mehr so ist wie in den Neunzigerjahren oder in den Nullerjahren, als sich die Leute in Umfragen nicht zur FPÖ bekannten. Mittlerweile könnte bei den Blauen sogar eine Überdeklarierung da sein.

Woher der Sinneswandel?

Die Blauen sind nicht mehr die Schmuddelkinder, die sie lange waren als „irgendwie rechts“. Die FPÖ ist längst im Mainstream der Bevölkerung angekommen. Ich sehe das auch in meinem Umfeld, dass sie in alle Schichten eingedrungen sind, auch in unternehmerische und akademische Schichten. Die Arbeiterschicht haben sie der Sozialdemokratie bereits seit den Neunzigerjahren und Nullerjahren abgegraben. Dann sind sie zweimal implodiert, immer auch im Kontext von Regierungsbeteiligungen. Aber das Gedächtnis der Menschen ist kurz. Da können noch so abstruse Skandale auftauchen und Verurteilungen danach stattfinden, wie etwa bei „Ibiza-Gate“: Breite Teile der Bevölkerung trauen den alteingesessenen Parteien nicht mehr.

Die FPÖ weiß diese Anti-Establishment-Stimmung auch gut zu nutzen und zu befeuern. Obwohl das gewissermaßen skurril ist, weil Herbert Kickl (Kanzlerkandidat der FPÖ; Anm. d. Red.) seit eh und je ein Politfunktionär ist – und damit geradezu prototypisch steht für das System. Aber von der Diktion her, vom Verhalten her ist er Anti-Establishment. Er entzieht sich auch zahlreichen Konfrontationen und nimmt sich die Freiheit, nicht zu Interviews zu gehen, etwa beim Öffentlich-Rechtlichen. Die FPÖ hat gleichzeitig eine eigene Medienlandschaft aufgebaut über Social Media. Da ist die Partei absolut führend, weil sie dort hemmungslos die Polarisierung bedient und die Algorithmen der sozialen Medien Polarisierung und Negativität stark priorisieren. Da werden die sozialen Medien zu einem Multiplikator, der sich selbst ständig verlängert. Selbst auf die Zusammenarbeit mit der Kronen Zeitung – wie noch unter H.C. Strache – ist die FPÖ heute nicht mehr angewiesen.

Das müssen Sie unseren deutschen Leser bitte kurz erläutern.

Ein politisches und wirtschaftliches Geschäftsmodell unter H.C. Strache war Folgendes: Am Vormittag hat ein führender Redakteur der Zeitung bei der FPÖ angerufen und abgeklopft, ob es eine Geschichte gibt, die man gemeinsam machen kann. Meistens eine kriminelle Ausländergeschichte zum Beispiel, denn die FPÖ hat einen guten Zugang zur Polizei. Solche Fälle wurden mithilfe der FPÖ ausgegraben, dann von der Zeitung im Stil der Kronen Zeitung aufbereitet und über H.C. Strache, der vor fünf, sechs Jahren schon eine Million Follower hatte, verbreitet. Das gute Verhältnis zwischen der FPÖ und der Zeitung ist heute aber nicht mehr ganz so funktional. Die FPÖ wollte die Kronen Zeitung ja einer vermeintlichen russischen Milliardärserbin verkaufen im Ibiza-Rausch. Das hat auch zu einer Entfremdung mit der Kronen Zeitung geführt, aber nicht komplett.

Was ist am Establishment-Vorwurf der FPÖ gegen ÖVP und SPÖ dran?

Da muss ich kurz ausholen: Die Sozialdemokraten, damals noch die Sozialisten, und die Christlich-Sozialen waren sich vor der NS-Zeit nicht grün, haben sich auch bekämpft in einer kurzen Sequenz von Bürgerkrieg 1934. Dann haben sie sich in den Konzentrationslagern wiedergetroffen und sich geschworen, falls sie da irgendwie wieder rauskommen, gemeinsame Sache zu machen. Dann kamen die Alliierten und haben sie befreit. Doch der eine mochte den anderen immer noch nicht, und man war sich einig: Gut, dann binden wir uns sehr eng. Aber wenn du mir den kleinen Finger brichst, hol‘ ich das Weiße aus deinem Auge.

Das heißt: Gründeten die einen einen Fußballverein, gründeten die anderen auch einen. Gründeten die einen einen Autofahrer-Club, gründeten die anderen auch einen. Gründeten die einen einen Bergsteiger-Club, dann die anderen auch. Die einen holten sich die Feuerwehr, die anderen den Musikverein. Die einen holten sich ein ganzes Bundesland, die anderen ein anderes. Deshalb hatten wir in Österreich irgendwann den höchsten Organisationsgrad von Parteien in allen westlichen Ländern: Wolltest du einen Job bei der Bundesbahn, musstest du rot sein. Wolltest du einen Job als Lehrer in Niederösterreich, musstest du schwarz sein. So ist ein Machtkartell entstanden, dem wir viel zu verdanken haben. Sozialer Frieden und den Aufstieg in den Olymp des Wohlstands zum Beispiel. Aber natürlich trägt jedes Kartell auch den Keim der Fäulnis in sich.

Mit welchen negativen Folgen?

Es kam zu strukturellen Versteinerungen, auch zu Korruption. Der erste, der das breit thematisiert hat, dass dieses Machtkartell der Fäulnis erliegen wird, war Jörg Haider – und hat die Roten und die Schwarzen als erster prototypischer Rechtspopulist im Nachkriegs-Europa ab 1986 mit großer Genialität vor sich hergetrieben. Damit ist er in lichte Höhen gekommen. Das führte zur ersten Regierungsbeteiligung der FPÖ Anfang der Nullerjahre, wofür wir mit Sanktionen wild bestraft wurden von der Europäischen Union, zum Paria gemacht und beobachtet. Heute ist das unvorstellbar, heute müsste man entsprechend ganz Europa beobachten. Österreich ist eben immer ein bisschen die Versuchsstation für den Weltuntergang.

Manches war bei uns also im Vergleich schon früher, manches später. Das ist sehr verwirrend. Aber wenn ich heute als Systemiker von oben auf die österreichische Politik schaue, dann sind wir in einem Zwischenstadium, in einem sogenannten „Moratorium“, um soziologisch zu sprechen: Das Alte stirbt weiter sein jahrzehntelanges Sterben. Das Neue ist aber noch nicht ganz da. Das heißt, es gibt keine neue Machtmechanik. Die alte funktioniert aber auch nicht mehr, dass die zwei Großen, also ÖVP und SPÖ, alleine die Republik schultern. Wobei es nun, nach dem Hochwasser, tatsächlich wieder möglich sein könnte, dass Österreich eine große Koalition bekommt.

Zumal Bundeskanzler Karl Nehammer von der ÖVP angekündigt hat, dass er mit FPÖ-Chef Herbert Kickl keine Regierungskoalition bilden will. Er nennt ihn „rechtsextrem“. Das ist in der politischen Auseinandersetzung schon starker Tobak. Glauben Sie dieser Ankündigung von Karl Nehammer, Stand heute? Und vielleicht noch entscheidender: Wird diese Ankündigung auch dann noch Bestand haben, falls die ÖVP an der FPÖ vorbeizieht und die Blauen ein möglicher Juniorpartner in einer schwarz-blauen Regierungskoalition werden könnten?

Nein, das glaube ich nicht. Ich halte das für verlogen. Ich weiß, dass Nehammer persönlich keine große Präferenz hat Richtung Herbert Kickl. Aber breite Teile der Partei aus den Bundesländern und auch aus der Industrie pushen ihn in Richtung Freiheitliche. Gleichzeitig haben die Blauen hier natürlich ein Trauma, dass sie sich einmal schon haben vorschreiben lassen, wer Kanzler wird. So etwas wird sich die FPÖ nicht nochmal gefallen lassen, falls sie die stärkere Partei wird. Nehammer wird dann aber versuchen, Kanzler zu bleiben, etwa in einer Koalition mit den Roten. Wenn sich das nicht ausgeht, wird er versuchen, eine Dreierkoalition zu machen mit ÖVP, SPÖ und Neos. Aber wenn die ÖVP Erster ist, dann wird sie es wahrscheinlich schon mit den Blauen machen, und Kickl wird vielleicht etwas anderes als Bundeskanzler, Nationalratspräsident oder sonst was.

Es führt also auch nach 38 Jahren Regierungsbeteiligung nichts an der ÖVP vorbei, was a bisserl zum Verzweifeln ist, finde ich, weil die zuletzt auch wankelmütige Kandidaten waren im Sinne der Rechtsstaatlichkeit. Es ist ja nicht nur so, dass die Rechtspopulisten der FPÖ den Staat aushöhlen wollten und Richtung Orbán geblinkt haben, sondern Sebastian Kurz hätte uns – natürlich mit viel Charme – exakt in dieselbe Richtung geführt. Österreich ist da knapp einer Tragödie entgangen. Umgekehrt wird jede Regierung ohne die Blauen einen starken Kampf gegen die Blauen führen. Und die Gefahr ist groß, dass die FPÖ in dieser regressiven Stimmung weltweit weiter wachsen wird. Kickl ist jung. Der muss nicht jetzt regieren. Mit Blick auf seine Lebensplanung könnte es sogar sinnvoll sein für ihn, noch eine Periode zu warten. Dann ist die FPÖ vielleicht bei 35 Prozent.

Was mich an dieser neuerlichen „Brandmauer“-Debatte irritiert, ist, dass es Österreich in den vergangenen Jahren scheinbar gelungen ist, die FPÖ ins bestehende Parteiensystem zu integrieren – und das Land trotzdem nicht untergangenen ist. Jetzt scheint man sich bei der ÖVP aber ein Instrumentarium aus Deutschland abzugucken, jedenfalls im Wahlkampf, das bei uns seit über zehn Jahren nicht funktioniert. Die AfD ist in Deutschland stärker denn je.

Ich verstehe Ihre Irritation. Ich bin da selbst hin- und hergerissen. Als ich das erste Mal beim H.C. Strache im Büro saß – als frisch gewählter Klubobmann, also Fraktionsführer im Parlament –, habe ich gespürt, dass wir ein unsichtbares Band der Verbindung haben; dass wir beide antraten, um dieses rot-schwarze Machtkartell aufzubrechen. Wir erkannten beide, dass dieses Österreich nicht gut tat, weil es korruptionsanfällig, selbstherrlich, zukunftsvergessen und machtversessen war.

Ich habe ihm dann aber auch eröffnet, dass wir nie mit der FPÖ koalieren werden. Nicht, weil ich ein Dogmatiker bin, der sagt, man darf nicht mit der FPÖ. Sondern weil ich Pragmatiker bin, der damals schon wusste, dass eine Koalition aus FPÖ und Neos nicht funktionieren würde, da wir zum Beispiel in Europafragen, in Fragen der Menschenrechte und bei anderen Themen grundsätzlich anderer Meinung sind. Ich respektiere aber die FPÖ als gewählte politische Kraft und respektierte sie als Nachbar im Parlament.

Warum?

Nachbarschaft ja, so ist Demokratie. Ich kann mir die Nachbarn im Parlament nicht aussuchen. Aber eine politische Wohngemeinschaft kann ich mir aussuchen, und eine solche wäre mit der FPÖ nicht tragfähig. Gleichzeitig mag ich die Dämonisierung nicht. Auch die Politiker der FPÖ sind Menschen. Ich war einmal in meinem Nachbardorf unterwegs, da hielt hinter mir eine schwarze Limousine, H.C. Strache stieg aus und brachte seine Kinder in die Kletterhalle. Das hat mich berührt: Aha, auch ein Vater, auch ein Mensch, natürlich. Das meine ich damit.

Ich halte diese Dämonisierung von Herbert Kickl auch nicht nur für falsch, sondern für verlogen, wenn diese Dämonisierung von der ÖVP kommt. Im Vergleich zu anderen ist Kickl nie mit neonazistischen Parolen aufgefallen. Er ist kein schlagender Burschenschafter. Er singt keine Lieder, in denen es „Auf zur siebten Million“ heißt, wie manche andere, die sich irgendwie ergötzen an sechs Millionen getöteten Juden. Ja, er ist ein scharfzüngiger Redner, ein kauziger Typ, der nicht trinkt und keine Abendtermine macht, aber kein fleischgewordener Dämon.

Aber wie gesagt: Ich traue dieser „Brandmauer“-Ansage von Karl Nehammer keine fünf Minuten. Das ist ein rein taktisches Kalkül, weil die ÖVP hofft, dadurch ein paar Stimmen rüberzuziehen, die sie nach dem Abgang von Sebastian Kurz wieder an die FPÖ verloren haben. Das ist eine durchschaubare, eine verlogene Taktik. Aber eine, die bei der ÖVP nicht neu ist. Manche sagen ja, dass sich die Christlich-Sozialen deshalb so leicht tun mit Lügen, weil sie am Sonntag wieder beichten gehen können. Da ist vielleicht was dran. (lacht)

Strolz während einer Veranstaltung der Stadt Wien zum Thema Bildungspolitik / picture alliance

Ein Grund, warum die FPÖ derzeit so stark ist, ist der Themenkomplex Asyl und Migration. Besonders große Aufregung gab es vor einigen Wochen um eine syrische Familie, die 4600 Euro Sozialleistungen plus weitere staatliche Zuwendungen erhält. Geht die Migrationsdebatte in Österreich noch in die richtige Richtung? Denn das war ja offenkundig eine Symboldiskussion.

Natürlich ist das eine Symboldiskussion, aber die war erwartbar – und in der Sache ist sie richtig. Ob man sie an einer einzelnen Familie aufhängen muss? Nein. Aber was ist falsch gelaufen? Ziemlich viel. Österreich hatte lange keine geordnete Migrationspolitik, Flüchtlingspolitik, Integrationspolitik. Die FPÖ war die einzige Partei, die das Thema bewirtschaftet hat, und das natürlich negativ, weil die Blauen die Probleme groß machen möchten, nicht klein. Das ist ihr Geschäftsmodell.

Die SPÖ hat gesagt: Es gibt keine Probleme. Die ÖVP hat nicht hingeschaut. Die Grünen haben gesagt: Auf die Türen, alle rein. Die Neos waren auch viel zu naiv, haben jetzt aber eine längst überfällige Kurskorrektur vorgenommen. Die SPÖ hat das noch nicht geschafft. Hinter vorgehaltener Hand weiß sie aber natürlich, dass sie viel zu ignorant ist. Schließlich landen über 80 Prozent der subsidiär Schutzberechtigten und anerkannten Flüchtlinge in Wien, wo die SPÖ regiert, davon der Großteil im Stadtteil Favoriten. In Wien werden geradezu prototypisch Parallelgesellschaften gezüchtet. Dort wächst gesellschaftspolitischer Sprengstoff im großen Stil. Die jüngsten Messerstechereien sind da erst das Vorspiel. Selbst viele Ausländer sagen: Das ist zu viel.

Auch in der Wohnungs- und Bildungspolitik hat man über Jahrzehnte weggeschaut. Wir haben in den Mittelschulen in Wien mittlerweile Klassen mit 100 Prozent Migrationsanteil. Deutsch funktioniert dort als gemeinsame Unterrichtssprache nicht mehr. Doch die Sozialdemokratie weigert sich, einzugestehen, dass es hier ein Problem gibt. Langsam wird es besprechbar. Doch es ist fünf nach Zwölf. Bis vor ein, zwei Jahren warst du rechts, wenn du die Probleme thematisiert hast. Ich habe 2015 und 2018 vor Parallelgesellschaften gewarnt, da war ich ein „Rechtsaußen“. Und ich habe 2017 im Wahlkampf schon gefordert, Registrierzentren in Nordafrika aufzubauen.

Also Asylverfahren in Ländern außerhalb der Europäischen Union durchzuführen.

Ja. Aber mit der Idee, diese mit konstruktiven Projekten zu flankieren, mit der Hilfe von 1000 Partnerstädten der Europäischen Union. Die Städte haben weltweit dieselben Themen: beispielsweise Wasser, Bildung, Gesundheit, Sicherheit. Da können wir kooperieren und voneinander lernen. Wir müssen helfen, dass sich die Staaten Nordafrikas stabilisieren können, auch durch wirtschaftliche Kooperationen. Africa is the new frontier! Sonst können wir die Mauern noch so hochziehen. Die Probleme kriechen dann entweder unten durch oder springen oben drüber. Dann haben wir bald Städte mit No-Go-Areas im großen Stil.

In der nächsten Regierungsperiode müssen wir daher entschlossene Gegenmaßnahmen setzen, massiv integrieren, massiv Deutschförderung machen. Da gibt es schon erste gute Ansätze. Wir brauchen eine geordnete Arbeitsmigration wie Kanada oder Australien. Und wir müssen weniger Flüchtlinge reinlassen, die zuletzt immer öfter als Analphabeten und ohne Bildung bei uns landen. Hier dürfen wir uns auch nicht überheben. Es war seit 2015 zu viel. Entweder wir finden große Lösungen, auch teure Lösungen, oder landen in französischen Verhältnissen, wo du Teile von Großstädten „aufgeben“ musst. Diese Herausforderung haben wir mit oder ohne Blaue in der Regierung.

Gleichzeitig ist es nicht sehr nett, dass Österreich illegale Migranten einfach nach Deutschland durchwinkt.

Es ist auch nicht nett, wenn Deutschland jetzt dichtmacht. Wir können die Problematik natürlich hin- und herschieben in Europa wie eine heiße Kartoffel. Oder Europa schützt endlich seine Außengrenzen und macht ambitionierte Resettlement-Programme, auch eine gemeinsame Verteilung. Das bisherige Versagen kann sich Europa nicht mehr leisten. Wir müssen als Europa auch mehr beitragen, um die Flüchtlingsbewegungen aus dem Nahen Osten und aus Afrika einzudämmen. Dafür müssen wir die politische Selbstverzwergung Europas beenden. Denn wenn wir die Wurzeln der Flüchtlingsbewegungen nicht in den Griff bekommen und sich die Kriege immer weiter ausdehnen, dann hilft, wie gesagt, auch keine Mauer mehr. Weil die Verzweiflung der Flüchtenden nachvollziehbar riesig ist. Sie sind offensichtlich bereit, ihr Leben zu riskieren. Es gibt hier freilich keine Patentlösung, aber mehr als bisher geht auf jeden Fall.

Ein anderes Thema, das im österreichischen Wahlkampf immer irgendwie mitschwingt und auf die FPÖ einzahlt, ist die mangelnde Corona-Aufarbeitung. Österreich gehörte zu jenen Ländern, die am härtesten durchgegriffen haben, bis hin zu dieser völlig desaströs gestalteten und kommunizierten Impfpflicht. Warum geht bei der Corona-Aufarbeitung nichts voran?

Weil niemand den Mut hat und niemand ein Interesse. Außer die FPÖ, weil ihnen das in den politischen Sack wirtschaftet. Dabei sind während der Corona-Pandemie riesige Fehler gemacht worden. Die Impfpflicht, die ja nie umgesetzt wurde, ist da quasi nur das Symbol einer fehlgeleiteten Politik in vielerlei Hinsicht. Auch die linksliberalen Eliten wollen über die Fehler nicht sprechen, weil sie oft in einem wissenschaftsdogmatischen Eck waren. Ich habe das selbst erlebt, als ich damals den Shitstorm meines Lebens bekommen habe, weil ich gegen die Impfpflicht und gegen allzu rigide Maßnahmen war. Dagegen war alles, was ich als aktiver Politiker erlebt hatte, ein Sommerlüfterl.

Die Polarisierung war also immens. Und davor, diese Wunden noch einmal aufzumachen, davor, das eigene Versagen zu sehen, davor drücken sich so ziemlich alle. Aber das ist ja nicht nur in Österreich der Fall. Es ist ein Versäumnis ersten Ranges, dass Politikern weltweit der Mut fehlt, dieses Kapitel für die Menschheitsgeschichte aufzuarbeiten. Zum Beispiel, ob das Virus tatsächlich aus dem Labor kam. Wenn wir nicht anerkennen, was ist und war, kognitiv und emotional, sind wir aber nicht fähig, den nächsten Schritt zu machen. Dann sind wir völlig offen auf allen Flanken für den nächsten solchen Krisenfall.

Viele Verantwortliche – auch Bundeskanzler Nehammer jüngst bei Servus TV – tun im Gegenteil eher so, als wäre im Großen und Ganzen alles gut gelaufen; als wären die Fehler nicht so schlimm gewesen. Glauben Sie, dass die das wirklich glauben?

Da ist es wie mit der Aufarbeitung von anderen dunklen Kapiteln der Vergangenheit. Wenn du dazu nicht mehr oder minder gezwungen wirst, dann passiert es nicht. Der ganze Balkan arbeitet nicht auf. Deutschland wurde dazu gezwungen. Österreich wurde von der internationalen Gemeinschaft erst Ende der 80er Jahre angehalten, genauer hinzuschauen, welche Rolle das Land während der NS-Zeit gespielt hat. Davor haben wir fast 50 Jahre mit der Lebenslüge gelebt, das erste Opfer gewesen zu sein. Dass wir beides waren, Opfer und Täter, das haben wir uns unter großen Schmerzen erst fünf Jahrzehnte später eingestanden. Manchmal brauchen die Dinge auch Zeit, das verstehe ich. Sie brauchen aber vor allem Mut. Und den sehe ich zu wenig.

Das Gespräch führte Ben Krischke.