Die Nato-Verteidigungsminister tagten während der letzten zwei Tage in unterschiedlichen Formaten, in der Ramstein-Kontaktgruppe, dem Nato-Verteidigungsrat. Alle Themen kreisten um dieselbe Frage: Wie können die Streitkräfte der Nato-Mitgliedstaaten in den Zustand versetzt werden, selbst verteidigungsfähig zu sein und gleichzeitig in der Lage sein, die Streitkräfte der Ukraine mit den erforderlichen Waffen und der notwendigen Munition zu versorgen? Die kurze Antwort lautet für viele Mitgliedstaaten: Das wird schwierig. Jedenfalls in sehr kurzer Frist. Mittelfristig sieht die Lage besser, aber auch nicht umfassend gut aus. Bis die Streitkräfte der europäischen Nato-Staaten in der Lage sind, sich selbst gegen eine Aggression zu verteidigen, reicht der Zeithorizont weit über die Amtszeit dieser Bundesregierung hinaus. Konkret: Verteidigungsminister Pistorius feiert nächsten Monat seinen 63.Geburtstag. Er müsste schon 85 Jahre alt werden, um einen umfassend ertüchtigten Zustand der Bundeswehr noch zu erleben.

Pistorius hatte am ersten Tag den schwierigen Part. Denn neue Zusagen an Waffenlieferungen der Ramstein-Gruppe wurden nicht verkündet. Insbesondere die kurz zuvor anhebende Diskussion um Kampfflugzeuge, konkret um die amerikanische F-16, wurde für die Öffentlichkeit ausgetreten. Verteidigungsminister Austin hatte dazu nichts zu sagen, und aus Washington ist bekannt, dass Präsident Biden das Thema eigentlich gar nicht anpacken möchte. Deshalb stellte sich die Frage, ob wenigstens das, was zugesagt wurde, auf den Weg gebracht werden kann. Munition für den Flugabwehrpanzer Gebhard wird nun in Deutschland neu produziert und kann wohl ab Jahresmitte geliefert werden. Der Zeitverzug entsteht, weil sowohl die Schweiz als auch Brasilien Munitionsbestände nicht liefern wollen, wohlgemerkt: Munition zur Flugabwehr, die gar nicht eingesetzt werden müsste, wenn Russland die Ukraine nicht mit Drohnen und Raketen angreifen würde. Neutralität macht auch vor dem zivilen Leben nicht halt.