Es ist eine schrecklich banale Zahl: Eines von zehn Kindern werde in Frankreich Opfer sexueller Gewalt durch Familienmitglieder, erklärte die Psychiaterin Muriel Salmona kürzlich. Viele Leute glaubten ihr nicht. Jetzt werden sie eines Besseren belehrt: Hunderte, wenn nicht tausende Betroffene outen sich seit gut einer Woche über den Twitter-Hashtag #MeTooInceste.

Die Nation ist wie vor den Kopf geschlagen: Zahllose erwachsene Französinnen und Franzosen berichten nun in kurzen Statements, wie sie als Kinder sexuell missbraucht worden waren, aus Schamgefühl aber bis heute niemandem davon erzählt hätten. Etwa, wie der Vater zu ihnen in die Badewanne gestiegen sei, oder wie sie der Onkel auf den Dachboden gelockt habe. In Anlehnung an den Titel eines bekannten Buches über Inzestopfer beginnen viele Twitterbericht mit den Worten: „Beim ersten Mal war ich sechs Jahre alt.“ Oder zehn, oder drei...

Von der eigenen Stieftochter an den Pranger gestellt

Diese Ich-auch-Lawine ist einem Mann zu verdanken, der gerne auf diese Ehre verzichtet hätte: Olivier Duhamel, den Franzosen bekannt als renommierter Jurist, Politberater und Journalist. Der 70-Jährige war eine der einflussreichsten Persönlichkeiten des Pariser Establishments. Er trat regelmäßig in Fernsehsendungen auf, betreute eine wöchentliche Radiosendung, gab die Zeitschrift pouvoirs (Mächte) heraus, leitete die Stiftung der Universität „Sciences Po“, welche die Politelite des Landes ausbildet, und er präsidierte seit 2020 auch den exklusiven Club „Le Siècle“ – den wichtigsten Treffpunkt der Mächtigen Frankreichs.

All diese Ämter hat Duhamel anfangs Januar über Nacht mit einem kurzen Hinweis auf Twitter niedergelegt. Am Vortag hatte ihn seine Stieftochter Camille Kouchner in einem Buch namens „Die große Familie“ des jahrelangen sexuellen Missbrauchs ihres Bruders bezichtigt.