Kurz vor Donald Trumps Wahlsieg 2016 veröffentlichte die renommierte amerikanische Soziologin Arlie Russell Hochschild „Fremd in ihrem Land“, ein vielbeachtetes Buch über die gesellschaftliche Gemengelage in Louisiana. Der roten Faden ihrer Untersuchung war das „große Paradox“: Warum stimmen die Wähler dort für Politiker, die weniger Staat versprechen, obwohl Louisiana doch an zu wenig Sozialstaat leidet? Warum ist eine Mehrheit für weniger Umweltschutz, obwohl die ökologischen Probleme kaum irgendwo in den USA größer sind als hier? Die eine gültige Antwort fand Hochschild nicht. Das Gefühl, als Bürger und Mensch nicht anerkannt zu werden sowie die Ablehnung jedweder Form von „etablierter“ Politik spielten sicher eine zentrale Rolle, schrieb sie.

Fünf Jahre hatte Hochschild im „Herz der amerikanischen Rechten“, wie der Untertitel der deutschen Ausgabe ihres Buches hieß, recherchiert. Ich bin nur fünf Tage in Louisiana, ein Bundesstaat flächenmäßig so groß wie Griechenland, der aber nur knapp fünf Millionen Einwohner zählt. Der derzeit bedeutendste Politiker von dort ist Mike Johnson, republikanischer Abgeordneter des 4th District of Louisiana im Repräsentantenhaus in Washington. Aber nicht nur das: Johnson ist „Speaker Of The House“, das ist formal immerhin die Nummer drei, nach Präsident und Vizepräsident in den USA.

Pro-Life-Kundgebung in Thibodaux / Ulrich Berls

Der bibelfeste Johnson kämpft gegen Abtreibung und unterstützt die Pro-Life-Bewegung. Überall in Louisiana soll es in diesem Oktober Aktionstage geben. Am „National Life Chain Sunday“ fahre ich nach Thibodaux, einem Städtchen im Lafourche-Landkreis, wo Trump vor vier Jahren 79 und Biden 19 Prozent der Stimmen erhielt. Zwei Aktionen von Pro-Life sind angekündigt. 50 Teilnehmer sind am einen, 20 am anderen Ort. Vorwiegend junge, weiße Leute haben sich an Verkehrskreuzungen versammelt, erst beten sie ergriffen miteinander, dann halten sie Plakate hoch, auf denen „Save The Babies“ und dergleichen steht. Wenn man mit den Aktivisten spricht, hört man, Abtreibung sei Mord; Diskussion unmöglich. Etliche vorbeikommende Autofahrer solidarisieren sich durch lautes Hupen. Nach weniger als einer Stunde ist alles schon wieder vorbei.

Stell dir vor, es ist Wahlkampf, und keiner sieht ihn

Ein bisschen überrascht, dass die Bewegung von Mike Johnson nicht mehr Menschen mobilisiert, fahre ich weiter übers Land. Nur selten sieht man die für amerikanische Wahlkämpfe typischen Yard-Signs, die kleinen Wahlplakate, die sich die Leute in den Vorgarten stellen, um für ihre Kandidaten zu werben. Wenn mal eines auftaucht, ist es immer für Trump/Vance. Im Mehrheitswahlrecht ist es vollkommen gleichgültig, ob eine Partei nur eine oder eine Million Stimmen Vorsprung hat. Ist deshalb der Wahlkampf so unsichtbar hier, frage ich mich.

Abends bin ich in New Orleans mit drei jungen Jazzmusikern verabredet. Auf dem Weg zum Treffpunkt dann die Überraschung: tatsächlich ein Harris/Walz-Plakat an einer Hauswand. Aber New Orleans ist sowieso ein Sonderfall, hier hat Trump ausnahmsweise keine Chance. Chris heißt der Pianist, Jacob der Bassist und Rudi der Schlagzeuger. Sie haben ihre Instrumente auf Musikhochschulen studiert, eine Wohngemeinschaft gebildet und wollen sich nun im Geburtsort des Jazz durchsetzen. Nicht nur in den Touristenlokalen, sondern auch abseits davon in der sehr lebendigen Modern-Jazz-Szene der Stadt.

Wie wird die Wahl ausgehen? Chris befürchtet, dass Trump gewinnt, Rudy glaubt an Kamala Harris, Jacob ist es ziemlich gleichgültig. Er wird wahrscheinlich gar nicht wählen gehen, in Louisiana sei das sowieso egal, sagt er. Und die Zukunft? Ihre persönliche? Die der USA? Ja, die der Welt? Die Wahl sei schon wichtig, meinen sie, aber aufgeregt wirkt keiner. Über Musik kann man stundenlang mit ihnen reden, über Politik eher mühsam.

Reine Mathematik

Die 140 km lange Strecke von New Orleans nach Baton Rouge trägt den bitteren Spitznamen „Cancer Alley“, Krebs-Allee. Die höchste Konzentration von Öl-, Erdgas- und Petrochemie- Anlagen in der westlichen Hemisphäre ist dort entlang des Mississippi zuhause. Eine überdurchschnittlich hohe Anzahl von Krebs- und anderen schweren Erkrankungen gib es hier, gepaart mit einer unterdurchschnittlichen Quote von Umweltstandards. Man muss an Hochschilds Paradoxon denken. Warum wählen die Menschen gegen ihre Interessen? Und warum wirkt dieses Louisiana manchmal so ärmlich, wenn man an die gewaltige Wertschöpfung in diesem potenziell so reichen Bundesstaat denkt?

Die Fahne auf dem Campus der LSU ist am Jahrestag

des Hamas-Massakers auf Halbmast / Ulrich Berls

Baton Rouge ist die Hauptstadt. Ihr Stolz ist die Louisiana State University (LSU). Nun ja, vor allem ist es die College-Football-Mannschaft, sind es die LSU-Tigers, die jeder in den USA kennt. Mitten auf dem Campus steht das achtgrößte Sportstadion der Welt. Doch auch wissenschaftlich hat die größte staatliche Universität des Bundesstaates einiges zu bieten. Ich habe die Möglichkeit, mich dort umzuschauen, will aber nicht mit den üblichen Verdächtigen, mit Sozialwissenschaftlern, Historikern, Philosophen oder Staatsrechtlern zum zigsten Mal über die Gefährdung der amerikanischen Demokratie sprechen. Ich habe vor, mit Vertretern der unideologischsten aller Wissenschaften zu reden, und treffe mich mit Mathematikern.

Professor Peter Wolenski hat ukrainische Wurzeln, Professor Frank Neubrander ist deutschstämmig. Beide sind Endsechziger, aber akademisch so aktiv wie mit vierzig. Beide sind über die Grenzen der LSU hinaus bekannt, können eine beachtliche Liste an Veröffentlichungen und Fördermitteln vorweisen und sind international aktiv. Beide kennen sich seit Jahrzehnten. Beide mögen sich persönlich und respektieren einander wissenschaftlich. Beide haben sich oft gemeinsam mit Freunden auf ein Bierchen getroffen. Beide gehen sich heute aus dem Weg, weil sie sich beim ersten auch nur halbwegs politischen Thema sofort in die Haare geraten.

Blitzgescheit und weltoffen

Peter Wolenski ist bekennender Trump-Wähler. Er komme aus der Arbeiterklasse, sagt er, und habe lange eher ein wenig links getickt. Sogar noch Ronald Reagan habe er einst abgelehnt. Aber dann seien die Demokraten immer weiter nach linksaußen gerückt, hätten die Kennzeichnung „liberal“ gekapert und sich für den „woken“ Irrweg entschieden. Er müsse lachen, wenn er höre, dass Trump und die heutigen Republikaner eine Bedrohung für die Verfassung seien. Im First Amendment, dem ersten und wichtigsten aller Verfassungszusätze, sei die Freiheit der Rede garantiert. Nichts verstoße dagegen so sehr wie die Sprechverbote der Political Correctness, die sich leider überall eingenistet habe.

Donald Trump rede dagegen „Common Sense“, sagt er, gesunder Menschenverstand, einfach so, wie den Menschen der Schnabel gewachsen sei. New York City verabscheut er besonders, dort würde das Geld, das anderswo hart verdient werde, von einer selbstgefälligen Pseudoelite miserabel gemanagt. Und selbstverständlich betrügen die Demokraten. Man müsse sich doch nur einmal den fragwürdigen Lebenslauf von Obama anschauen, wie der an die Columbia-Universität gekommen ist, sei doch ein Rätsel, sagt der Professor. Natürlich versuchten die Demokraten, die Wahlen zu manipulieren. Die dauernden Versuche, Trump juristisch zu belangen, seien schlichtweg eine Hexenjagd.

Und dann kommt dieser blitzgescheite und weltoffene Wissenschaftler noch auf das Hauptthema im aktuellen Wahlkampf zu sprechen: illegale Einwanderung. Trumps Mauer nach Mexiko sei vor vier Jahren beinahe fertig gewesen, aber Biden habe gleich zu Beginn seiner Amtszeit die Schleusen wieder aufgemacht, sagt Wolenski. Die Frage, die er sich jede Woche aufs Neue stelle: Ist das alles Boshaftigkeit oder einfach nur Inkompetenz? Aber wahrscheinlich hofften die Demokraten, dass die Migranten von heute dankbare Wähler in der Zukunft werden würden.

Keine Gräben der Bildungsniveaus

Obwohl Frank Neubrander seit Jahrzehnten in den USA lebt, verfolgt er online immer noch die deutschen Medien. Er habe den Eindruck, bei uns werde die Spaltung der amerikanischen Gesellschaft zu holzschnittartig beschrieben, sagt er. Natürlich seien viele Abgehängte, viele Menschen mit schlechter Bildung erst Richtung Tea Party gegangen und dann zu Trumpisten geworden. Aber auf der einen Seite nur eine verbohrte Unterschicht zu sehen und auf der anderen lauter aufgeklärte Kosmopoliten, sei grottenfalsch. Der Riss gehe durch alle Schichten. Er wisse, dass Wolenski mit seiner Haltung wahrlich nicht alleine sei. Nicht am mathematischen Institut und nicht an anderen Fakultäten, von den Geisteswissenschaften hin zu den Natur- und Ingenieurwissenschaften. Überall gebe es zwei Lager, meist politisch unversöhnlich und kompromissunfähig. Nicht nur an dieser einen Universität und nicht nur in Louisiana. Aber auch die Studentenschaft sei gespalten. Und, kaum zu glauben, so Neubrander weiter, an einigen Universitäten sorgten manche Studenten seit langer Zeit wieder mal für ein bisschen Tumult, etwa derzeit bei antiisraelischen oder aber antipalästinensischen Kundgebungen. Das akademische Milieu der USA sei heutzutage weniger monochrom als noch vor 20 Jahren, was ja im Prinzip nicht schlecht sei. Wenn da nur nicht diese massive Unfähigkeit zum konstruktiven politischen Diskurs wäre.

Das einzige Pro-Harris-Plakat

der gesamten Reise / Ulrich Berls

Neubrander hofft auf einen Wahlsieg von Kamala Harris. Er spendet für die Demokraten, wöchentlich. Donald Trump ist für ihn nicht die Ursache, sondern nur das bizarre Resultat der politischen und gesellschaftlichen Entwicklung in seiner Zweiten Heimat. Eine Hauptschuld gibt er den Medien. Wer in Deutschland meine, Fox News sei Tendenzjournalismus, der solle sich einmal Newsmax anschauen. Keine Verschwörungstheorie, die dort nicht als „Nachricht“ verpackt gesendet werde. Angefangen hätten die Desinformationsmedien schon länger, als wir in Deutschland wüssten. Rush Limbaugh, der Kamala Harris, als sie damals für das Amt der Vizepräsidentin nominiert wurde, als „Hure“ und „Matratze“ bezeichnet hatte, habe mit seiner vor Hass und Lügen triefenden Radioshow bereits in den 1990er Jahren ein Millionenpublikum erreicht.

Er fürchte die Wellenbrecher-Rolle von Trump, denn es gebe dutzende von einflussreichen „Make America Great Again“-Politikern, die nachkommen würden. Als Beispiel nennt er den hiesigen Governor, Jeff Landry, der unumwunden für die Aufhebung der Trennung von Kirche und Staat sei. Wenn Peter Wolenski auf den Ersten Verfassungszusatz verweise, würde er den geschätzten Kollegen eigentlich gerne daran erinnern, dass dort doch auch klipp und klar das Verbot einer Staatsreligion formuliert sei.

Am Ende meines Tages an der Louisiana State University frage ich mich, was um Himmels Willen mit der Debattenkultur, mit der streitbaren Demokratie Amerikas geschehen ist. Warum sind Kontoversen wie die zwischen Wolenski und Neubrander kaum noch von Angesicht zu Angesicht möglich? Das sind doch zwei Vertreter der neutralsten, der unideologischsten aller Wissenschaften.

Von den 538 Wahlleuten, die im indirekten Wahlsystem der USA am Ende den Präsidenten wählen, kommen nur acht aus Louisiana. In den Umfragen liegt Donald Trump in Louisiana knapp unter 60 Prozent. Als beim Rückflug die Maschine einen Bogen über den Mississippi zieht, denke ich nochmals an das „große Paradox“ von Arlie Russel Hochschild und frage mich, ob man ihre Beobachtungen von damals nicht um ein weiteres Paradoxon erweitern sollte: Warum begreifen die Amerikaner nicht, wie zerbrechlich das kostbare Gut einer offenen Gesellschaft doch ist?