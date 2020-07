Carsten Schulz ist in Hannover aufgewachsen. Seit 20 Jahren lebt er auf Mallorca. Derzeit arbeitet er als Koch in dem Restaurant „12 Apostel“, das direkt am Ballermann liegt.

Herr Schulz, die Regierung der Balearen hat den Ballermann für zwei Monate geschlossen. Hat Sie die Entscheidung überrascht?

Ja, klar. Das war über alle überraschend. Es sind drei Straßen gesperrt worden. Die Bierstraße, die Schinken Straße und die Punta Ballena in Magaluf. Wir sind geschockt.

Wenn man sieht, wie Touristen dort am vergangenen Freitag gefeiert hat, ist man eher beruhigt. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hat schon besorgt gefragt: Kann sich Mallorca ein zweites Ischgl leisten?

Nein, aber das Verbot der Inselregierung kam so unvermittelt. Wenn man Fehler macht, kriegt man eigentlich erstmal eine Verwarnung. Man kann auch ein Bußgeld verhängen. Den Wirten aber von heute auf morgen die Existenzgrundlage zu entziehen, ist nicht der richtige Weg.

Aber zu feiern, als wäre nichts gewesen, ohne Abstand und Maske und mit Kampfsaufen aus dem Fünf-Liter-Eimer, das ist doch kein Kavaliersdelikt.

Es war das erste Mal, dass die Insel nach der Coronakrise wieder ein bisschen gelebt hat. Die Bilder, die ich gesehen habe, geben kein Verbot her. Ich habe den Eindruck, viele waren inszeniert. Was da angeblich passiert sein soll, kann auch nicht passiert sein.

Aber man sieht, wie Menschen zusammen aus demselben Eimer trinken.

Woher wollen Sie denn wissen, dass die sich nicht schon vorher gekannt haben? Ich bin seit 20 Jahren auf Mallorca. Ich würde nicht mit Leuten aus einem Eimer trinken, die ich nicht kenne. Die Touristen waren eben ausgehungert nach Feiern. Die Wirte haben aber aus der Geschichte gelernt.

Was meinen Sie damit?

Jeder hat einen bis zwei Security-Leute dazugenommen, obwohl das gar nicht ihre Aufgabe ist. Die Mitte der Straße gehört der Stadt Palma.

Wieso hat die Polizei dort am Freitag nicht kontrolliert?

Das fragen wir uns auch alle. Aber die muss ja auch noch die spanischen Kids kontrollieren, die in Industriegebieten und an Stränden ausgelassene Partys feiern – bis sieben, acht Uhr morgens, ohne Masken. Es war aber schon seit Tagen keine Polizei mehr am Ballermann. Die Regierung hat einfach ein Exempel statuiert. Ich glaube, das war ein abgekartetes Spiel.

Man hat von vornherein vorgehabt, den Ballermann zu schließen?

Ja, es gibt ja schon lange Pläne, den Sauftourismus zu verbieten. Jetzt hat die Regierung einen Grund gefunden.

