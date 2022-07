Denn auch Österreich ist, wie Deutschland, in hohem Maße abhängig von russischen Gaslieferungen. Und wie hierzulande lautet auch dort die Kritik, dass sich die vergangenen Regierungen weder ordentlich um den weiteren Ausbau der Erneuerbaren gekümmert hätten, noch ausreichend daran interessiert gewesen seien, sich unabhängig vom Kreml zu machen. Daher weisen folgerichtig auch die Diskussionen über Stromeinsparungen und die Lösungsvorschläge der politisch Verantwortlichen, inklusive Tipps, wie man die Energiekosten im Haushalt reduzieren könne, gewisse Parallelen zu dem auf, was man in Deutschland so hört und diskutiert.