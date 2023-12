Der unmittelbare Vorwand für die serbische Mobilisierung waren die monatelangen Unruhen zwischen dem Kosovo und Serbien, die einen brüchigen Frieden aufrechterhalten, seit Nato-Bombardements im Krieg von 1998/1999 dem Kosovo zur faktischen Unabhängigkeit von Belgrad verhalfen. Im Mai versetzte Serbien seine Truppen in Kampfbereitschaft, nachdem im Kosovo lebende ethnische Serben mit der kosovarischen Polizei aneinandergeraten waren. Und im September, kurz vor der jüngsten Mobilisierung an der Grenze, griffen 30 schwer bewaffnete ethnische Serben eine Polizeistreife im Kosovo an, wobei vier Menschen starben.