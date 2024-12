Einverständniserklärung Ich stimme zu, dass Cicero mich per E-Mail kontaktiert, um mir Nachrichten, Updates und Informationen für Marketingzwecke zuzusenden.

So erreichen Sie Thomas Urban:

Thomas Urban ist Journalist und Sachbuchautor. Er war Korrespondent in Warschau, Moskau und Kiew. Zuletzt von ihm erschienen: „Lexikon für Putin-Versteher“.

Das ohnehin für ihn schwierige Jahr endet demütigend für Wladimir Putin: Nach dem Fall des von ihm gestützten syrischen Regimes, nach all den Zahlen über hohe Verluste seiner Truppen bei gleichzeitig nur geringen Fortschritten an der ukrainischen Front, musste er nun bei der Führung in Baku um Entschuldigung für den Abschuss eines aserbaidschanischen Passagierflugzeugs durch die russische Flugabwehr bitten.

Nicht im Sinne des Kremls entwickeln sich die Dinge auch bei den Nachbarn der Aseris, den Georgiern: Zwar hat die russlandfreundliche Regierungspartei Georgischer Traum die Parlamentswahlen im Oktober gewonnen, doch die offenkundigen schweren Manipulationen bei der Auszählung der Stimmen haben die proeuropäische Opposition mobilisiert; sie könnte verhindern, dass die kleine Kaukasusrepublik wieder unter Moskauer Kontrolle gerät.