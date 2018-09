Da wollte ich schon immer mal hin!“ „Diese tollen Menschen, schau dir deren Fußballmannschaft bei der WM an!“ „Stimmt es, dass alle miteinander verwandt sind und sich duzen? Wie klasse!“ Wer in Deutschland das Wort Island in den Mund nimmt, muss mit euphorischen Reaktionen wie diesen rechnen – egal, ob er von dort kommt oder nur darüber schreibt. „Ich habe längst angefangen, mich nicht mehr als Isländerin auszugeben, wenn ich neue Leute treffe. Es nervt einfach, so verklärt zu werden“, sagt Guðný Guðmundsdóttir. Die Musikerin lebt seit mehr als zehn Jahren in Deutschland und arbeitet mit Basis in Berlin als Kulturmanagerin. Die Liebe der Deutschen zu Island, so hat sie festgestellt, folgt einer romantischen Idee und der Sehnsucht nach einer besseren Welt: „Sie ist viel von der unberührten Natur dort getrieben. Die Islandsagen gehören auch dazu.“ Deshalb werde Island häufig als etwas Besseres, Erhabenes gesehen – mit fatalen Folgen: „Weil alle Island lieben und die Medien fast nur Positives berichten, haben auch wir Isländer selber kein realistisches Bild mehr von uns. Und das ist gefährlich“, so Guðmundsdóttir.

Weltbekanntes Wahrzeichen: Island-Ponys werden von den Isländern selbst als „Island-Pferde“ bezeichnet Island, diese nordatlantische Insel mit nur 350 000 Einwohnern, dafür aber voller Wasserfälle, Moos und Geysire, ist die Traumreiseziel gewordene Utopie nicht nur etlicher Deutscher und anderer Europäer, sondern auch vieler Menschen in der ganzen westlichen Welt. Vergangenes Jahr zählte Island mehr als sieben Millionen Übernachtungen durch ausländische Touristen. Sie kamen wegen Björk, wegen der Natur, wegen der Fußball-Nationalelf, die von einem Zahnarzt trainiert wird. Island hat keine Armee und keine Atomkraft, dafür aber Elfen und eine Premierministerin, die einfach „die Katrín“ ist und nicht nur viel jünger als Angela Merkel, sondern auch viel cooler. Auch das sind alles Gründe, warum Island so beliebt ist – so sehr, dass es schon beinahe krankhaft scheint.

