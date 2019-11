So erreichen Sie Andreas Backhaus:

Andreas Backhaus studierte Volkswirtschaftslehre in Deutschland, Polen und Frankreich. 2018 wurde er an der LMU München promoviert. Er arbeitet in der europäischen Politikberatung

Die Politik steht immer vor derselben Herausforderung: Wie kann sie den Wählern einen komplizierten und langwierigen politischen Vorgang so vermitteln, dass die Wähler das von der jeweiligen politischen Seite gewünschte Fazit in sich aufnehmen? Natürlich mit Hilfe der passenden Inszenierung. Und welche Form der Inszenierung ist amerikanischer als der Film?

Die Rollenverteilung im amerikanischen Film ist bekanntlich simpel, aber effektiv: Auf der einen Seite die Guten, auf der anderen Seite die Bösen, und letztendlich obsiegt das Gute über das Böse. Aus der Perspektive seiner Anhänger folgte sogar bereits Donald Trumps Aufstieg zum Präsidenten einem beliebten Drehbuch: Der politische Außenseiter, der es mit der Korruption im Washingtoner Sumpf aufnehmen will und deshalb vom scheinbar übermächtigen politischen Establishment an den Rand gedrängt wird, nur um am Wahltag das Unmögliche möglich zu machen und zu triumphieren – eigentlich erstklassiges Material für Amerikas Filmschmieden, wäre der betreffende Kandidat nicht für die „falsche“ Partei angetreten.

Der Coup, Teil II

Doch seitdem haben die Demokraten das Drehbuch an sich gerissen und versuchen, der Geschichte eine Wende zu geben. Ihr erstes Werk, die Mueller-Ermittlungen, machten im übertragenden Sinne zwar ordentlich Kasse, gingen dann aber bei den renommierten Preisverleihungen unerwarteterweise leer aus. Nach diesem Flop soll die Neuauflage unter dem Titel „Impeachment“ es jetzt richten, wie auch der konservative Kommentator und talentierte Schriftsteller Andrew Klavan es beschreibt. Das Budget soll größer, das Skript wasserdichter, die Produktion hochwertiger und die Vermarktung noch effektiver sein. Die (hypothetische) Verbindung der zurückgehaltenen Militärhilfen mit dem Kriegsgeschehen in der Ost-Ukraine ist dabei wie geschaffen, um der Handlung etwas echtes menschliches Leid hinzuzufügen, was sich bekanntermaßen bestens verkauft. Es ist gewiss kein Zufall, dass der Frontmann der Demokraten im Impeachment-Vorgang, der Kongressabgeordnete Adam Schiff, gelegentlich als Drehbuchautor tätig gewesen ist – wenn auch mit bescheidenem oder „kleinem“ Erfolg.

Die Republikaner schicken dagegen „Der Coup, Teil 2“ ins Rennen. In dieser Fortsetzung, die mit anderen Darstellern bereits unter dem Titel „Das Imperium schlägt zurück“ vertrieben wurde, haben sich die Mächte des Bösen – sprich: die Demokraten – nach ihrer überraschenden Niederlage neu formiert, um dem Helden seinen legitimen Sieg doch noch streitig zu machen. Dabei schrecken sie natürlich vor keiner gemeinen Falle und Hinterhältigkeit zurück. Wer bereits in Teil 1 mit dem Helden mitgefiebert hat, wird nun umso mehr Anteil an seiner Rebellion nehmen.

Schockwellen ins Weiße Haus

Unnötig zu erwähnen, dass die Konsumenten deutscher Medien nur den Film aus der demokratischen Produktion zu sehen bekommen, welcher hierzulande unter Titeln wie „Es wird eng für Donald Trump“ und „Schockwellen ins Weiße Haus“ vermarktet wird. Amerikanische Politik ist dabei für deutsche Leser glücklicherweise immer noch aufregend genug, dass kaum auffällt, dass zu diesem Film bereits mehr Fortsetzungen als im Marvel-Universum existieren, ohne dass sich Skript und Charaktere wesentlich ändern. Doch solange nur die Spezialeffekte weiter aufgewertet werden und ein „epischer“ Spannungsbogen in der Handlung existiert, ist der Durchschnittskonsument glücklich.

Das, was den Konsumenten nicht interessieren muss, verschweigt der politische Kommentator fahrlässiger Weise dabei zu oft: Ein Film überzeugt durch seine Story, die er zum Leben erweckt, nicht durch den Wahrheitsgehalt dieser Story. Das politische Filmformat hat den Vorteil, dass es nur lose an Fakten gebunden ist. Letztere sind hilfreich, wenn sie der Inszenierung dienen, ansonsten nicht. Wer nur die Ticker-Meldungen der Nachrichtenagenturen verfolgt, liest die Aussagen von Berufsaußenpolitikern, die ihre Besorgnis und Empörung darüber ausdrücken, wie ein neuer amerikanischer Präsident, der die Nützlichkeit gewisser politischer Normen nicht anerkennt, Außenpolitik betreibt. Was sich dagegen in diesen Meldungen nicht wiederfindet, sind tatsächliche negative Konsequenzen dieser unorthodoxen Form der Außenpolitik.

Die Flexibilität der Fakten

Gute Filme sind deswegen erfolgreich, weil es ihnen gelingt, die Gefühlswelt der Zuschauer gezielt zu manipulieren. Die Zuschauer des demokratischen Films werden dazu verleitet, negative Assoziationen zu Trump zu entwickeln oder zu bestärken, während das republikanische Publikum emotional noch stärker an den Präsidenten gebunden werden soll. Die unzähligen Videoausschnitte aus den Impeachment-Anhörungen, die beide politischen Seiten unter ihren Twitter-Anhängern zirkulieren lassen, verfolgen genau diese Absicht. Die Flexibilität der Fakten zeigt sich auch darin, dass parallel zum fortgeschriebenen Impeachment-Film sowohl Demokraten als auch Republikaner das betreiben, was im Englischen „shifting the goalposts“ genannt wird – das Versetzen der Torpfosten zu den jeweils eigenen Gunsten, während das Spiel noch läuft.

Die Republikaner tun sich dabei sichtlich schwer, Trumps „perfektes“ Telefonat mit dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj als ebensolches zu verteidigen, weshalb sie noch nach dem besten „Reframing“ suchen – nach einer Umdeutung des Vorgangs. Dabei scheint sich die Interpretation durchzusetzen, dass Politiker verschiedener Staaten immer auf Grundlage eines „quid pro quo“, also in Erwartung einer Gegenleistung, miteinander kommunizieren würden und dass Aufklärung über mögliche korrupte Aktivitäten von Joe und Hunter Biden in der Ukraine auch im nationalen Interesse der USA gelegen hätte.

Die emotionale Seite des Wahlkampfs

Die Demokraten dagegen haben Schwierigkeiten, das exakte Verbrechen zu benennen, das Trump mit Blick auf die Ukraine ihrer Auffassung nach begangen haben soll. Deshalb verweisen sie darauf, dass ein konkretes Verbrechen für eine Amtsenthebung gar nicht notwendig sei. Dabei kommt ihnen die Unschärfe der amerikanischen Verfassung in diesem Punkt entgegen.

Ob dieses interaktive und live übertragene Theater am Ende den Ausgang der Wahl 2020 merklich beeinflussen wird, ist nur schwer abzuschätzen. Fest steht nur eines: Dieser Wahlkampf ist ein Überzeugungswahlkampf, es geht mehr um Emotionen als um Fakten. Das verschafft den Demokraten derzeit noch einen leichten Vorteil. Inhaltlich nutzt ihnen das Theater um Trump aber nichts. Im Gegenteil: Es könnte ihren eigenen Kandidatenhttps://www.sueddeutsche.de/politik/trump-usa-demokraten-praesident-1.4309172 sogar noch die Show stehlen. Angesichts dieser Unwägbarkeiten mag mancher deutscher Politiker dafür dankbar sein, dass das Budget für politische Inszenierungen hierzulande gerade so für eine Episode von „Bauer sucht Frau“ ausreichen würde.