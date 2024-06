In dieser Hinsicht hätte er dann das Vorbild abgegeben für den französischen Präsidenten Macron, der freilich auch nach einer Niederlage seiner Partei in den bevorstehenden Wahlen im Amt bleiben kann, während Sunak dann wohl einen Posten in der Wirtschaft annehmen würde. In jedem Fall deutet alles auf einen überwältigenden Sieg Labours hin. Die Tories würden von ihren jetzt 379 Sitzen im Unterhaus, die sie 2019 unter Boris Johnsons Führung gewannen, die meisten verlieren und müssten sich unter Umständen mit 80 Mandaten oder noch weniger begnügen. Das würde auch viele prominente Politiker ihren Sitz kosten, so dass sie dann aus der Politik meist ganz ausscheiden würden. Eine Erholung von einem so niedrigen Niveau aus wäre in jedem Fall sehr schwierig und würde viele Jahre benötigen, ja, eine solche Niederlage könnte durchaus das Ende der Tories bedeuten.