Der Westminster Magistrates Court hat am 20. April nach sieben Minuten die Auslieferung Assanges an die USA genehmigt. Nun muss Innenministerin Priti Patel bis zum 18. Mai entscheiden, ob sie der Auslieferung des Australiers zustimmt oder nicht. Die Konservative Priti Patel gilt als Hardlinerin in Boris Johnsons konservativem Kabinett. Sie ist eine glühende Brexit-Anhängerin. Seit dem Austritt aus der EU ist die von England so bezeichnete „Special Relationship“ zu den USA von noch größerer Bedeutung. Deshalb spricht einiges dafür, dass Patel der Auslieferung zustimmen könnte.