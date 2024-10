Christian Schnee studierte Geschichte, Politik und Public Relations in England und Schottland. Bis 2019 war er zunächst Senior Lecturer an der Universität von Worcester und übernahm später die Leitung des MA-Studiengangs in Public Relations an der Business School der Universität Greenwich. Seit 2015 ist er britischer Staatsbürger und arbeitet als Dozent für Politik in London.

Im Januar wollen sich Alex und Jamal selbständig machen. Dann eröffnen sie in Brighton gemeinsam ein Haus für Langzeitpflege. Er ist seit Jahren in der Branche beschäftigt, während sie unter der Woche in einem Friseursalon in der Londoner Innenstadt arbeitet. Freitagabends fährt Alex zu ihm an die englische Südküste, wo das Paar den Start seines kleinen Unternehmens vorbereitet. „Jetzt suchen wir Mitarbeiter aus, arbeiten die Vorschriften für Pflegeeinrichtungen ab und reden mit der Bank über einen Kredit“, erzählt die dreißigjährige Alex.

Briten wie Jamal und Alex, die den Sprung vom sicheren Angestelltenverhältnis in die Selbständigkeit wagen, galten lange als zuverlässige Unterstützer der Konservativen, die sich als Partei der Aufsteiger mit Ambitionen sah. „Hoffe nicht auf ein besseres Leben, wähle es!“, ließ einst Margaret Thatcher plakatieren, und auch Boris Johnson verkündete vor Jahren noch halb im Scherz, dass eine Stimme für die Tories es wahrscheinlicher mache, einmal einen BMW M3 zu besitzen.

Viel hat sich seither geändert. Skandale, interner Flügelstreit, die Kampagne für den Brexit und ein zunehmend verkrampftes Schattenboxen mit vermeintlich „wokem“ Ungeist in den Medien, Institutionen und öffentlicher Verwaltung haben das Bild der Partei verändert. Tories gelten nicht mehr als modern, innovativ oder gar „cool“. So sieht das auch Kwasi Kwarteng: „Wenn ich heute 22 wäre, würde ich nicht die Konservativen wählen“, rechnet der ehemalige Schatzkanzler mit seiner Partei ab. Kwartengs Kabinettskollege James Cleverly stimmt zu: „Wir sind eine griesgrämige Partei geworden.“ Zu den ideologischen Grabenkämpfen, die seit Jahren die Fraktion lähmen, sagt Rishi Sunaks ehemaliger Außenminister kopfschüttelnd: „Wir müssen wieder normal werden.“

Diskussion über die Neuausrichtung der Partei

Darin sah Cleverly seine Mission, als er sich im Sommer für eine Kandidatur um den Vorsitz der Konservativen bewarb, nachdem Sunak seinen Rückzug von der Parteiführung bekanntgegeben hatte. Die Partei müsse Optimismus verbreiten, über Chancen reden, Aufbruchstimmung verkörpern und Menschen begeistern. Zur Erklärung sagt Cleverly oft: „Ich bin ein Reagan-Konservativer“, und spielt damit auf die leidenschaftliche Zuversicht und das unerschütterliche Selbstbewusstsein an, das von der Regierungszeit des republikanischen Präsidenten Ronald Reagan in den USA ausging. Nach seiner Definition von politischem Konservatismus solle der Staat sich auf Kernaufgaben beschränken, den Menschen Freiheit lassen und sie zur Eigenverantwortung ermuntern.

„Die Zeiten haben sich geändert“, winkt Andrew Neil ab. Heute neigten die Konservativen zum Populismus. Ein Ronald Reagan würde von den Republikanern nicht mehr nominiert. Neil, der ehemalige Chefredakteur der Sunday Times, sah sich bestätigt, als Cleverly bei der Vorwahl der Kandidaten durch die Abgeordneten der Fraktion nicht unter die letzten zwei kam, aus denen die 170.000 Mitglieder der Tories per Online-Abstimmung bis zum 2. November den neuen Vorsitzenden auswählen. „Cleverly wäre die vernünftige Wahl gewesen, und deshalb haben sie ihn durchfallen lassen“, sagt Kolumnist Andrew Marr. Statt mit Labour um die Stimmen in der politischen Mitte zu konkurrieren, seien die Abgeordneten der Tories besessen von der Frage, wie ein neuer Vorsitzender die Wähler von Reform UK, der rechtspopulistischen Partei von Nigel Farage, zurückgewinnen könne. Diese Erwartung werde von der rechten Presse geschürt, glaubt Marr, der für den liberalen New Statesman schreibt.

Den neuen Vorsitzenden erwartet eine schwierige Aufgabe, weil die Tories nach 14 Jahren in der Regierung bei den Parlamentswahlen Anfang Juli nicht nur die Macht verloren, sondern auch die schlimmste Wahlschlappe in ihrer fast zweihundertjährigen Geschichte erlebt haben. Das Feld der Kandidaten wurde in einem mehrstufigen Wahlprozess von zunächst sechs Bewerbern auf jetzt zwei reduziert. Neben Fraktion und Parteitag sind auch Mitglieder und interne Parteigliederungen beteiligt. Das Verfahren bis zur Verkündung des Siegers über drei Monate zu strecken, war eine bewusste Entscheidung der Parteiführung, die darin eine Chance sieht zur gemeinsamen Reflexion über die Fehler der vergangenen Jahre und Diskussion über die Neuausrichtung der Partei.

Badenoch könne in einem leeren Zimmer einen Streit anzetteln, sagen Parteifreunde

„80 Mandate hat uns Boris Johnson gekostet, weitere 80 gingen auf das Konto von Liz Truss, und den Verlust von noch einmal 80 Sitzen haben wir Rishi Sunak zu verdanken“, bilanziert Kemi Badenoch die Verantwortung für die historische Niederlage der Konservativen. Die ehemalige Ministerin für Wirtschaft und Handel ist eine der beiden verbliebenen Konkurrenten, die in diesen Wochen bei den Parteimitgliedern um Unterstützung werben. Offene Kritik an dem ehemaligen Führungspersonal passt zu ihrem Ruf als eine Politikerin, die sagt, was sie denkt, auch dann, wenn es sie in Schwierigkeiten bringt. Dass Beamte, die gegen die Politik ihres Ministers opponierten, Gefängnisstrafen verdienten, sei nur ein Scherz am Rande des Parteitags gewesen, beteuert die 44-Jährige glaubhaft. Leichtfertige Bemerkungen dieser Art erlaubt sie sich immer wieder und liefert damit Journalisten Material für zweifelhafte Überschriften. Ernst ist es ihr hingegen mit dem Kampf gegen alles, was sie für „woke“ hält, etwa geschlechtsneutrale Toiletten in Schulen. Kritik in den eigenen Reihen erfuhr sie für die Behauptung, das Mutterschaftsgeld sei zu großzügig. Dabei fällt diese staatliche Leistung in Großbritannien schon jetzt bescheidener aus als in vielen anderen europäischen Ländern.

Vor acht Jahren, als die dreifache Mutter ihr zweites Kind erwartete, gab sie ihre Beschäftigung beim Magazin Spectator auf. Badenoch wollte ihrem Arbeitgeber keine Last sein. Denn der hätte ihre Rückkehr auf die Stelle als Leiterin für Digitales nach der Zeit des Mutterschutzes garantieren müssen. Der Chefredakteur Fraser Nelson bedankte sich seinerzeit mit einer vielsagenden Bemerkung: „Kemi ist für ihren Anstand ebenso bekannt wie für ihre Neigung zum Straßenkampf.“ Ein Urteil, das auch Kollegen in der Fraktion teilen. Badenoch könne in einem leeren Zimmer einen Streit anzetteln, sagen Parteifreunde. Gleichzeitig konzedieren auch Gegner ihr Klugheit und anerkennen ihr strategisches Gespür. Mehr als andere Kandidaten hat sie über die Gründe für die Wahlniederlage im Juli reflektiert. „Wir waren zu technokratisch, haben verwaltet, zu oft auf Umfragen reagiert und es dabei versäumt zu definieren, nach welchen konservativen Werten wir Politik ausrichten wollen.“ Weil diese Orientierung fehlte, seien der Regierung politische Entscheidungen so schwergefallen. Ihr zweites großes Thema ist der Widerstand in der Ministerialverwaltung, den öffentlichen Institutionen und sogar der Zentralbank, die immer wieder die Vorhaben konservativer Regierungen vereitelt hätten.

Ihrer starken Überzeugungen wegen reden Parteifreunde von Badenoch als Wiedergängerin von „Mrs T.“. Ob damit eher Thatcher oder Truss gemeint ist, darin gehen die Meinungen auseinander. Die eine wird bis heute in Parteikreisen verehrt, die zweite steht für eine 45-tägige glücklose Amtszeit, Steuersenkungen ohne Gegenfinanzierung, die den Staat an den Rand des finanziellen Kollapses brachten und damit den Ruf der Konservativen als pragmatische und zuverlässige Sachwalter der Volkswirtschaft langfristig zerstörten.

Jenrick will die Zuwanderung nach Großbritannien radikal reduzieren

Badenoch gehört zum rechten Flügel der Partei. Das gilt auch für ihren letzten verbliebenen Konkurrenten im Kampf um den Vorsitz. Doch hat der 42-jährige Robert Jenrick den ideologischen Schwenk nach rechts erst in jüngerer Vergangenheit vollzogen. Es kursieren online noch Reden, in denen er für die Vorzüge der britischen EU-Mitgliedschaft wirbt. John Curtice, Professor für Politik an der Universität Strathclyde, hält Jenricks Haltung als Rechtsaußen für nicht ganz überzeugend. Andrew Marr, der ihn für die BBC mehrmals interviewte, gibt zu: „Ich habe keine Ahnung, wer der wirkliche Robert Jenrick ist.“

Weil der Verdacht liberaler Gesinnung vor allem an der Basis der konservativen Partei traditionell nicht gut ankommt, ist Jenrick seit Monaten um markige Positionsbestimmungen bemüht. Er lässt wissen, dass er die Finanzierung für den darbenden Sozialstaat weiter zusammenstreichen wolle, um Steuersenkungen zu finanzieren. Die Zuwanderung nach Großbritannien, die nach Angaben der staatlichen Statistikbehörde ein rasantes Bevölkerungswachstum verursacht, solle radikal reduziert werden. In seinem Programm steht auch die Neuauflage des Ruanda-Projekts, die Abschiebung von Flüchtlingen nach Zentralafrika. Besonders augenfällig ist Jenricks Ankündigung, unter seiner Führung solle Großbritannien aus der Europäischen Konvention für Menschenrechte austreten, die er als Einschränkung nationaler Souveränität empfindet. Den Gerichtshof für Menschenrechte nennt er ein „ausländisches Gericht“, das sich künftig nicht mehr in die Angelegenheiten des Königreiches einmischen solle. Zur Illustrierung verwies er darauf, dass britische Spezialeinheiten im Afghanistaneinsatz Gefangene hätten töten müssen aus Sorge, die Richter in Straßburg würden ihre Freilassung verlangen. Fraktionskollegen ermahnten ihn daraufhin, auch im Eifer der Kampagne bei der Wahrheit zu bleiben.

Die Episode zeigt, wie die Gefühlslage der Parteibasis eingeschätzt wird, auf die es jetzt in den letzten Tagen des Wahlkampfes ankommt. Hier dürfte auch Jenricks Kampagne zur Verteidigung der englischen Identität Zustimmung finden. Er fordert, mit Stolz auf die eigene Geschichte zu blicken, und preist „Great British Roast“, den Braten am Sonntag, als kulinarische Traditionspflege.

Jenrick würde gegen Badenoch gerne auf den TV-Kanälen von BBC und Sky News zum Duell antreten. Seine Gegnerin vermittelte in den vergangenen Monaten hingegen den Eindruck, liberale Medien zu meiden. Stattdessen tritt sie lieber bei wohlmeinenden Moderatoren der rechten Privatsender Talk TV und GB News oder im Podcast des Spectator auf, wo sie zu Recht die Unterstützer ihrer Politik und Stichwortgeber für ihre Ideen vermutet.

Kritiker werfen der Tory-Fraktion vor, die geheimen Wahlgänge für taktische Spielchen zu nutzen

Skeptiker mit wenig Sympathie für beide Kandidaten finden sich unter den One-Nation-Tories, einer Gruppe innerhalb der konservativen Partei, die für moderate Weltsicht und eine liberale, pro-europäische Politik steht. Die früheren Premierminister David Cameron und John Major zählen sich zu diesem Lager, das sich weder von Badenoch noch Jenrick politisch repräsentiert fühlt. Das deutet auf ein größeres Problem hin. Kein Kandidat hat eine Mehrheit der Fraktion hinter sich. Das war zuletzt bei der Wahl von Liz Truss so, die von den Mitgliedern zur Vorsitzenden gewählt wurde, obwohl die meisten Abgeordneten sich um ihren Konkurrenten Rishi Sunak versammelten. Ihr rasches Scheitern nur Tage später hatte auch damit zu tun, dass ihr der Vertrauensvorschuss in den Reihen des Parlaments fehlte. Deshalb hält William Hague, der als Parteivorsitzender 1998 erstmals Mitgliedern die Mitentscheidung über die Parteiführung zugestand, die Beteiligung der Basis heute für einen Fehler.

Aber auch die Wahlgänge in der Fraktion haben ihre Kritiker. „Die heuchlerischste Wählerschaft der Welt“, wie der offizielle Parteihistoriker Lord Lexden die Tory-Fraktion nennt, nutze die geheimen Wahlgänge für taktische Spielchen. Die führenden Kandidaten liehen die Stimmen ihrer Anhänger in den Wahlgängen an vermeintlich wenig aussichtsreiche Konkurrenten aus, um mutmaßlich populärere Gegner in den ersten Wahlrunden zu eliminieren. James Cleverlys Ausscheiden lasse sich damit erklären. Um im Votum der Basis nicht gegen die bei Mitgliedern beliebte Kemi Badenoch antreten zu müssen, hätten seine Unterstützer in der Fraktion aus taktischen Gründen Jenrick in die Runde der letzten zwei verhelfen wollen. Als Cleverly schließlich überraschend nur Dritter wurde und ausschied, war klar, dass sich seine Kampagnenleitung beim geheimen Wahlgang verkalkuliert hatte.

Die Nachricht vom Scheitern Cleverlys sorgte in der Parteizentrale von Labour und auch bei den Liberaldemokraten für Feierlaune. Wer immer es jetzt werde, könne wenig Sympathie erwarten bei den Wählern der politischen Mitte, deren Votum gewöhnlich Parlamentswahlen entscheidet, prognostiziert der Politikwissenschaftler Curtice. Der Labour-Politiker Jonathan Ashworth bot dieser Tage dem Romanautor und konservativen Peer Lord Jeffrey Archer eine Wette an: Weder Jenrick noch Badenoch würden die Konservativen bei der nächsten Wahl anführen. Die jüngsten Zahlen der Meinungsforscher von IPSOS zeigen, wie viel Arbeit vor dem neuen Vorsitzenden liegt: Unter den Befragten trauten nur zehn Prozent Robert Jenrick zu, seine Partei zurück zur Macht zu führen. Sieben Prozent glaubten, dass Kemi Badenoch dafür die Richtige ist. In James Cleverly sahen vor dessen Ausscheiden aus dem Rennen immerhin 21 Prozent einen künftigen Premierminister. Dass „keiner der Genannten“ einmal in 10 Downing Street einziehen werde, kreuzten 28 Prozent der befragten Wähler an.