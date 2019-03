„Paramilitärs?“, fragt eine Reporterin ungläubig zurück. „Ja, Paramilitärs“, bestätigt Chalençon. Es handle sich um pensionierte Soldaten, die „gegen die Regierung“ seien. Der Sender La 7 verbreitete die Aufzeichnung via Twitter. Was Chalençon dazu bewog, dem Sender vorzuwerfen, der Mitschnitt sei „ohne sein Wissen“ aufgezeichnet und „aus dem Zusammenhang des Hintergrundgesprächs gerissen“. Auf die Ankündigung des Putschversuchs reagierte der französische Regierungssprecher Christophe Castaner vergleichsweise entspannt. Er teilte den Mitschnitt des Gesprächs selbst per Twitter und fragte, „ist das nun eine italienische Komödie oder nur eine neuerliche Wahnattacke?“