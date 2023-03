So erreichen Sie Alexander Marguier:

Unser Gast in dieser Ausgabe des Cicero Politik Podcasts ist eigentlich gar kein Gast, denn er ist selbst Mitglied der Redaktion: Moritz Gathmann. Der Cicero-Chefreporter ist gerade von einer langen Reise in die Ukraine zurückgekehrt und kann von vielen persönlichen Begegnungen berichten, die er dort mit Politikern gemacht hat. Aber eben auch mit Soldaten, die gerade von der Front zurückgekehrt sind. Und mit ganz normalen Menschen, die irgendwie versuchen, ihren Alltag trotz des Kriegs in den Griff zu bekommen.

Gathmann, der selbst viele Jahre in Russland gelebt hat, aber auch die Ukraine seit langem gut kennt, gibt eine Einschätzung der derzeitigen militärischen Lage und wagt einen Ausblick auf die weitere Entwicklung des Krieges: „Ich habe schon auch meine Zweifel, wie lange die Ukrainer das durchhalten, wenn dieser Krieg noch ins nächste Jahr geht“, sagt er. Vor allem aber erzählt Gathmann, was er auf dieser Ukraine-Reise erlebt hat und wie sich das Land nach einem Jahr des Abwehrkampfs gegen die russischen Invasoren verändert hat.

Alexander Marguier (li.) und Moritz Gathmann in der Cicero-Redaktion

Das Gespräch wurde am 15. März 2023 aufgezeichnet.

