Wer sich nur auf deutschen Nachrichtenportalen informiert, bekommt von dem, was sich in Frankreichs Städten in der vergangenen Nacht und den beiden vorangegangenen Nächten ereignete, nichts bis wenig mit. Deutschlands Journalisten sind zwar sicherlich in ihrer Selbstwahrnehmung so etwas wie überzeugte Europäer, aber wenn es noch eines Beweises für die Nichtexistenz einer gemeinsamen europäischen Öffentlichkeit (zumindest in Deutschland) bedurft hätte, so wurde er jetzt erbracht. Während in Frankreichs Städten laut französischen Presseberichten 249 Polizisten bei nächtlichen Gewaltexzessen verletzt und 667 Gewalttäter festgenommen wurden, unzählige Autos brannten, Polizeiwachen angegriffen und zahlreiche öffentliche Gebäude vandalisiert wurden, ist davon auf den Websites von Bild und FAZ gar nichts zu lesen. Der Spiegel verharmlost diese Gewaltexzesse in einem kleinen Artikel als „massive Proteste gegen Polizeigewalt“, und die Süddeutschen Zeitung berichtet unter der Dachzeile „Polizeigewalt in Frankreich“. Die Leser könnten angesichts dieser und einer anderen SZ-Überschrift („Die Politik muss ihre Macht über die Polizei zurückgewinnen“) den Eindruck gewinnen, die französische Polizei versuche gerade, gewaltsam die Macht zu ergreifen.

Die Erschießung eines 17-Jährigen ohne Führerschein durch einen Polizisten in Nanterre bei Paris hat verständlicherweise in ganz Frankreich für Entsetzen gesorgt. Allerdings ist längst offenkundig, dass die landesweiten Gewaltexzesse in den Einwanderervororten Frankreichs nichts mehr mit verständlicher Trauer oder Protest gegen die Polizei zu tun haben. Ein Blick in französische Zeitungen oder die Ansicht einschlägiger Youtube-Videos genügt, um das zu erkennen. Wie schon bei vergleichbaren Krawallen im Herbst 2005, als der Tod zweier Jugendlicher mit Migrationshintergrund den sie verfolgenden Polizisten angelastet wurde, verloren die Gewalttäter schnell jedes Maß. Es ist offensichtlich: Frankreichs mehrheitlich von Migranten und deren Nachkommen bewohnte Vorstädte sind eine Art Pulverfass der Gewaltbereitschaft. Bezeichnend für diese Form des Massenvandalismus ist, dass sich die Gewalt vor allem gegen die Einrichtungen und Vertreter der Staatsgewalt richtet (allerdings gingen auch eine Bankfiliale und zahllose private Autos in Flammen auf). Einerseits sind das Polizisten, andererseits sind es vor allem öffentliche Einrichtungen in den Wohngebieten der Randalierer selbst.