Dr. Bastian Matteo Scianna ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für Militärgeschichte und Kulturgeschichte der Gewalt an der Universität Potsdam. Er ist Mitautor von „Blutige Enthaltung. Deutschlands Rolle im Syrienkrieg“.

Obgleich weitgehend ohne Hoheitsabzeichen, so kämpfen russische Streitkräfte in der Ukraine in einem zwischenstaatlichen Krieg gegen ein anderes Land. Die ukrainische Regierung hat nicht wie Assad um russische Hilfe zur Bekämpfung eines internen Aufstandes gebeten. Dies gab Putin eine völkerrechtliche Begründung für den Einsatz in Syrien an die Hand. Zudem ist der Kräfteansatz keineswegs vergleichbar: In Syrien waren Kampfflugzeuge, Spezialkräfte, Luftabwehr und Söldner der Wagner-Gruppe im Einsatz, wohingegen Schätzungen zufolge rund 120.000 Soldaten der russischen Armee mit schwerem Kriegsgerät auf ukrainischem Boden kämpfen – und selbst die Verluste tragen.

Darunter scheinen immer mehr Wehrpflichtige, deren Moral brüchig zu sein scheint. Zumal – ein weiterer Unterschied – sie zwar in einem fremden Staat sind, aber von der Zivilbevölkerung in der gleichen Sprache angesprochen werden können. In Syrien waren die russischen Truppen Fremde in einem fremden Land. Kulturell sind beide Gegner keineswegs gleich, aber ähnlich. Es herrscht daher kein Bürgerkrieg wie in Syrien, sondern allenfalls ein Bruderkrieg.