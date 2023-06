Ferdinand Knauß ist Cicero-Redakteur. Sein Buch „ Merkel am Ende. Warum die Methode Angela Merkels nicht mehr in unsere Zeit passt “ ist 2018 im FinanzBuch Verlag erschienen.

Katja Riemann, Herbert Grönemeyer und die anderen Mitautoren des jüngsten deutschen Prominenten-Briefs („Kunst- und Kulturschaffende“ nennt sie der zuerst berichtende Spiegel) sind sich mit den 730 Grünen-Mitgliedern, die ihrer Parteispitze auf demselben Weg einen ganz ähnlichen Brief schrieben, einig: Die in der EU geplante Reform des Gemeinsamen Europäischen Asylsystems (GEAS) bedeutet die „massivsten Asylrechtsverschärfungen jemals“. Stattdessen fordern die Kulturschaffenden „Lösungen im Sinne und Dienste einer universell gültigen Menschlichkeit“. In ähnlicher Diktion beklagen die grünen Briefschreiber, unter ihnen die Hamburger Justizsenatorin Anna Gallina und der Grüne-Jugend-Co-Chef Timon Dzienus, die EU-Vorschläge hätten vor allem zum Ziel, „dass weniger Menschen nach Europa und Deutschland fliehen können“.

Da kann man ihnen kaum widersprechen. Dieses Ziel gibt es zweifellos.

Die Verhandlungsgrundlage der EU-Regierungen am Donnerstag in Luxemburg ist der Vorschlag der Europäischen Kommission, Asyl-Prüfverfahren nicht nur in den Mitgliedstaaten, sondern schon an den EU-Außengrenzen durchzuführen. Von dort sollen sie dann in aufnahmewillige EU-Staaten verteilt oder abgewiesen werden.

Der Zweck ist offenkundig zweierlei: Erstens die Kontrolle über die Asylzuwanderung generell zu stärken und allein schon dadurch einen gewissen Demotivierungseffekt für Zuwanderer zu erreichen, die sich wenig Chancen auf formale Anerkennung als Flüchtlinge ausrechnen können. Zweitens geht es für die EU als Staatenbund auch darum, ihre spätestens 2015 mit dem Kollaps des Dublin-Systems de facto verlorene Handlungsfähigkeit auf dem Feld der Migrationspolitik zurückzuerlangen. Es geht aber auch darum, die grundsätzliche Glaubwürdigkeit der Asylpolitik zu bewahren oder wiederherzustellen, indem, wie der FDP-Innenexperte Stephan Thomae sagte, bei der Neuordnung des Asylsystems die Unterscheidung getroffen wird: „Wer braucht wirklich Hilfe, Schutz? Wer flieht wirklich vor Krieg, Bürgerkrieg und vor Gewalt? Und bei wem ist das nicht der Fall?“

Auch Faeser hat die Notwendigkeit einer restriktiveren Linie erkannt

In allen EU-Ländern inklusive Deutschland ist längst eine Mehrheit der politischen Entscheider und erst recht eine noch deutlichere Mehrheit in der Bevölkerung zu der Erkenntnis gelangt, dass ein weiterer Zuzug von Armutsmigranten auf dem bisherigen zahlenmäßigen Niveau die Aufnahmeländer in jeglicher Hinsicht überfordert. Die neueren Zahlen zeigen, wie drängend die Frage ist: Nach Angaben aus Rom kamen seit Januar mehr als 50.000 Migranten auf Booten übers Mittelmeer nach Italien. Dem UN-Flüchtlingshilfswerk UNHCR zufolge starben seit Jahresanfang bei Überfahrten mehr als 980 Menschen oder werden seither vermisst. In Deutschland wurden in den ersten vier Monaten dieses Jahres gut 100.000 Asylerstanträge vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge entgegengenommen, eine Zunahme um rund 78 Prozent. Selbst die bisher jeglicher Zuwanderungsbegrenzung abholde Bundesinnenministerin Nancy Faeser verweigert sich der Erkenntnis der Notwendigkeit einer restriktiveren Linie mittlerweile nicht mehr völlig.

Die innereuropäische Verhandlungslage ist dennoch bizarr: Ausgerechnet das durch Asylzuwanderung besonders stark belastete Deutschland setzt sich für eine Aufweichung ein. Das tut weniger die deutsche Innenministerin Faeser als vielmehr die grüne Außenministerin Annalena Baerbock. Sie und andere Grünenpolitiker fokussieren die öffentliche Aufmerksamkeit auf Ausnahmeregelungen für Minderjährige und Familien mit Kindern. Auch im Ursprungsvorschlag der EU-Kommission heißt es bereits: „Unbegleitete Kinder und Kinder unter 12 Jahren mit ihren Familienangehörigen sind vom Grenzverfahren ausgenommen, sofern keine Sicherheitsbedenken bestehen.“ Die bisherigen Erfahrungen mit Asylmigration lassen allerdings erwarten, dass ein beträchtlicherTeil der Zuwanderungswilligen sich ohne gültige Ausweispapiere als Minderjährige ausgeben wird, was nur sehr schwer zu verifzieren sein dürfte. Nicht nur der Koalitionspartner FDP und die oppositionelle Union in Deutschland kritisieren diese Ausnahme daher. Vermutlich werden auch EU-Regierungen diese Einschränkung bekämpfen, um ein potentielles Schlupfloch im neuen Grenzregime zu schließen.

Erstaunlich ist die Positionierung von Faeser. Sie bejahte wiederholt das Vorhaben von Grenzverfahren und sagte lediglich: „Kinder und andere vulnerable Gruppen wollen wir besonders schützen.“ Das lässt genug Interpretationsspielraum für das, was auch der Parlamentarische Geschäftsführer der Unionsfraktion, Thorsten Frei (CDU), einforderte, nämlich keine Ausnahmeregelung für Minderjährige einzuführen, da deren Bedürfnisse auch im Grenzverfahren selbst berücksichtigt werden könnten. Argumentativ versteckt sich Faeser allerdings hinter den anderen EU-Regierungen, die im Falle des grundsätzlichen Scheiterns der Reform für „eine Rückkehr der Schlagbäume an vielen europäischen Binnengrenzen“ sorgen würden, was der deutschen Wirtschaft schaden werde.

Dramatik der Migrationswirklichkeit lässt nicht mehr unter hehren Worten verbergen

Dass nicht nur Faeser, sondern auch die grünen Alpha-Kabinettsmitglieder Robert Habeck und Annalena Baerbock der Asylreform mit Verfahren an den Außengrenzen grundsätzlich zustimmen und von der reinen Lehre der absoluten Offenheit abweichen, ist vermutlich auch der aktuellen innenpolitischen Lage geschuldet. Bei Faeser könnte einerseits ihr Wunsch eine Rolle spielen, hessische Ministerpräsidentin zu werden, möglicherweise aber auch ihr in den vergangenen Wochen intensivierter Umgang mit den Amtskollegen anderer EU-Staaten, der ihr klargemacht haben dürfte, dass es in der EU keine Mehrheit mehr für eine Politik der völligen Zuwanderungsoffenheit gibt.

Die grundsätzliche Zustimmung der grünen Spitzenpolitiker dürfte ein deutliches Indiz dafür sein, dass zweierlei Dramatik der Migrationswirklichkeit sich für deutsche Regierungspolitiker nicht mehr länger unter hehren Worten der universellen Menschlichkeit verbergen lässt: Erstens hat sich die Stimmung in weiten Teilen der Bevölkerung deutlich verschärft, wie die Umfrageergebnisse für die AfD, die die Grünen deutlich überholt haben, zeigen. Zweitens sind sowohl die Kassenlage des deutschen Versorgungsstaates als auch die volkswirtschaftlichen Grundlagen für ebendiesen deutlich schlechter als noch 2015. Die (auch durch die Belastungen einer vor allem von den Grünen forcierten Klimapolitik) in die Rezession abgesackte und mit der Aussicht weitgehender Deindustrialisierung konfrontierte deutsche Volkswirtschaft sucht zwar nach Fachkräften, aber die real existierenden Zuwanderer sind zum großen Teil zunächst Leistungsempfänger, also zumindest mittelfristig eine Belastung und keine Stärkung der deutschen Wirtschaft. Der Anstieg der Sozialquote auf deutlich über 30 Prozent des Bruttoinlandsprodukts ist unter anderem auch eine Folge der Armutszuwanderung.

„Kulturschaffenden“ Sängern und Schauspielern und einem Studenten der Politikwissenschaft wie Dzienus, der seine innerparteiliche Popularität aus der Teilnahme an der illegalen Besetzung Lützeraths und Sympathiebekundungen für die linksextreme Gewalttäterin Lina E. zieht, mögen solche schnöden Argumente gleichgültig sein. Aber einem Wirtschaftsminister, der durch seine radikalen Wärmewendepläne zur Rettung des Weltklimas schlagartig an Popularität verloren hat, ist die Einsicht zuzutrauen, dass man die Bereitschaft der Steuerzahler und Wähler zu „Lösungen im Sinne und Dienste einer universell gültigen Menschlichkeit“, wie sie Herbert Grönemeyer und Co einfordern, nicht überstrapazieren darf.