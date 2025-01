Das Thema, um das es in dem jüngsten Wortgefecht geht, ist nicht neu. Dass es jetzt zu Jahresbeginn in den Mittelpunkt der politischen Debatte in London zurückkehrt, hat mit Musk zu tun, der in 50 Postings und Repostings britischen Regierungspolitikern Verantwortung vorwirft für sexuelle Ausbeutung von Mädchen und jungen Frauen in einem Skandal, der das Land seit Jahren nicht loslässt. Schon im Juli hatte sich der Unternehmer in die britische Innenpolitik eingemischt, als die Regierung in Eilverfahren Demonstranten vor Gericht stellte und aburteilte für gewalttätige Ausschreitungen, die sich gegen Flüchtlinge richteten. Damals unterstellte er auf X, Großbritannien sei zu einem „Polizeistaat“ geworden, dessen Justiz mit übertriebener Härte gegen weiße Demonstranten vorgehe, die aus Sorge um das Wohl ihrer Kinder gegen Massenzuwanderung stritten.