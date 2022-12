So erreichen Sie Eva C. Schweitzer:

Eva C. Schweitzer arbeitet als freie Journalistin für verschiedene Zeitungen in New York und Berlin. Ihr neuestes Buch ist „ Links blinken, Rechts abbiegen “.

So long, Farewell, Auf Wiedersehen, Goodbye. Beobachten wir die letzten Tage von Donald Trump? Der New Yorker Immobilienhändler, Hotelmanager, Pleitier, Schönheitswettbewerbs-Ausrichter, Filmstatist und Reality-TV-Star ist vor zwei Jahren als Präsident abgetreten; ungerne, und ebenfalls ungerne sah ihn der harte Kern seiner Anhänger ziehen. Am 6. Januar 2021 stürmten ein paar tausend von ihnen das Kapitol in Washington, wo sich der Kongress versammelt hatte, um nach der Auszählung seinen Konkurrenten Joe Biden zum Präsidenten zu nominieren.

Die Menge, darunter bewaffnete Anhänger rechtsradikaler Militias, zerschmetterte Fenster, zerstörte Mobiliar, stahl Andenken und schleifte einen Galgen mit sich, auf der Suche nach verhassten Demokraten – Nancy Pelosi, Alexandria Ocasio Cortez. Aber sie drohten auch Republikanern, die sie als Verräter sahen, allen voran Mike Pence, Trumps Vize, der Bidens Wahl anerkannt hatte. Nicht, dass er eine andere Option gehabt hätte, aber Trump hatte ihn gedrängt, ein Veto einzulegen.