Die Textmessage von Colleen war knapp und eindeutig: Es sei ein verheerender Tag für unser Land. Unsere Nachbarin ist in suburban Maryland, in einem Vorort der Hauptstadt Washington, fast eine Exotin – sie ist bekennende Republikanerin in einer Region, in der Demokraten in de facto alle Ämter gewählt werden, vom Mitglied des School Boards bis zur Präsidentschaft. Man muss indes mahnend hinzufügen: Es ist nur die demografische Mehrheit in den Vororten, die den Staat auf den Wahlkarten blau (die Farbe der Demokraten) färbt; der nicht so dicht besiedelte ländliche Teil wählt wie auch in fast allen anderen 49 Bundesstaaten mehrheitlich republikanisch.

Die Zweiteilung der Nation, das Schisma zwischen großstädtischen Ballungsräumen (oft gleichgesetzt mit den „Eliten“, den Latte-Trinkern und Sushi-Essern) und countryside America ist nach dem Schuldspruch gegen Trump so spürbar wie selten zuvor. Wer sich ausschließlich in einem der beiden Amerikas aufhält und dort nicht den einen oder die andere outlier wie Colleen zu seinem Bekanntenkreis zählt, kann die jeweils gegensätzliche Reaktion auf das Urteil kaum wahrnehmen, geschweige denn verstehen. Einigkeit besteht in einem Punkt: Es ist ein historischer Einschnitt, ein Novum, dass ein ehemaliger und möglicher zukünftiger amerikanischer Präsident als Krimineller bezeichnet werden darf.