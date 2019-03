Der Fernseh-Sender Fox News berichtet sehr wohlwollend über Donald Trump, und der US-Präsident informiert sich hauptsächlich über den Sender. So weit, so bekannt. Doch was das Magazin New Yorker in einem umfangreichen Bericht suggeriert, verstört dann doch: Fox sei zu einer Art Propagandamaschine des Präsidenten geworden. In dem Artikel wird unter anderem auf die Dutzenden Interviews verwiesen, die Trump Fox News gegeben hat, und die Auftritte von Fox-News-Starmoderator Sean Hannity an Trumps Seite. Hannity sei defacto ein Angstellter des Weißen Hauses. Der Sender soll demnach sogar 2016 auf die Veröffentlichung einer Geschichte über die mutmaßliche Affäre Trumps mit der Pornodarstellerin Stormy Daniels verzichtet haben, um dessen Wahlsieg nicht zu gefährden. Auch auf das besondere Verhältnis Trumps zum australischen Medienmogul und Fox-Eigner Rupert Murdoch geht das Magazin ein.

Demokraten schließen Fox News aus

Erste Konsequenzen gab es bereits. Die Demokraten haben beschlossen, Fox News von der Berichterstattung über ihre Vorwahlen der Präsidentschaftskandidaten auszuschließen. Der Sender sei nicht in der Lage, eine „faire und neutrale Debatte unserer Kandidaten austragen“, sagte Demokraten-Parteichef Tom Perez. Doch der New Yorker-Bericht wirft eine Frage auf, die über die der Fairness hinausgeht. Was macht es mit einer Demokratie, wenn zwei mächtige Institutionen wie das Weiße Haus und der größte private Nachrichtensender zusammenarbeiten, um die Wähler zu manipulieren?