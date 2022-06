Und selbst die Aufnahme von Beitrittsverhandlungen stellt lediglich den Beginn eines jahrelangen Prozesses dar, an dessen Ende keinesfalls gesichert ist, dass die Ukraine Mitglied der EU sein wird. Es wird sich also noch erweisen müssen, ob die Zuerkennung des Status als Beitrittskandidat tatsächlich – wie es Ratspräsident Michel formulierte – einen „entscheidenden Schritt“ für die Aufnahme der Ukraine in die EU markierte. So ist die Türkei seit 1999 Beitrittskandidat, 2005 wurden die Beitrittsverhandlungen mit ihr aufgenommen; diese sind jedoch heute nach 17 Jahren eingefroren. Selbst im Falle von Polen sind 10 Jahre zwischen Stellung des Beitrittsantrags und Aufnahme in die EU 2004 vergangen.