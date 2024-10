Wenn Außenpolitik in ihrem Kern der Versuch ist, Einfluss auf die Politik anderer Regierungen zu nehmen, dann ist die deutsche Nahostpolitik der letzten Jahre erfolglos geblieben. Es ist fast schmerzhaft zu beobachten, wie oft die Außenministerin in die Region reist, wie viele Treffen sie in der Region wahrnimmt und wie zahlreiche Appelle sie an die Beteiligten der Konflikte in Nahost richtet, ohne dass irgendein Effekt zu bemerken wäre. Dieser Zustand ist aber nicht nur allgemein beklagenswert, sondern auch gefährlich, weil die Folgen der Auseinandersetzung zwischen Israel und Iran Deutschland und Europa direkt betreffen.

Unkontrollierte Migration aus dem Nahen Osten und islamistischer Terrorismus bedrohen die innere Sicherheit; der absehbare Versuch Irans, sich nuklear zu bewaffnen, gefährdet die äußere Sicherheit. Hinzu kommt, dass die USA immer weniger gewillt sind, die sicherheitspolitischen Probleme der Europäer zu lösen, während ausgerechnet die größte und reichste europäische Nation kaum einen nennenswerten Beitrag leistet. Wenn sich die Amerikaner weiter aus dem Nahen Osten zurückziehen, werden Deutschland und Europa mehr Aufgaben dort übernehmen, oder aber mit den Folgen der Konflikte leben müssen.

Deutsche Nahostpolitik

Die deutsche Passivität im Nahen Osten hat eine jahrzehntelange Tradition. Das vereinigte Deutschland segelte meist im Windschatten der USA, die seit dem Ende des Ost-West-Konflikts zur Hegemonialmacht in der Region wurden. Als Wirtschaftsnation interessierte sich die Bundesrepublik lange vor allem für den Handel mit den zahlungskräftigeren Ländern am Persischen Golf, in erster Linie Iran, der nach dem Iran-Irak-Krieg ein großes Wiederaufbauprogramm startete, der aber auch aufgrund seiner Größe, seines Bevölkerungsreichtums und seines im regionalen Vergleich hohen Entwicklungsstands als besonders attraktiver Partner mit Perspektiven galt. Dass die Islamische Republik ein politisch höchst fragwürdiger Partner war, wurde den wirtschaftlichen Interessen untergeordnet. Die deutsch-iranischen Beziehungen waren dem entsprechend in den 1990er und frühen 2000er Jahren sehr viel enger als die zwischen Iran und anderen westlichen Ländern.

Diese Sonderstellung dürfte der wichtigste und vielleicht auch einzige Grund dafür gewesen sein, dass Deutschland trotz seiner politischen Bedeutungslosigkeit im Nahen Osten neben den fünf ständigen Mitgliedern des Uno-Sicherheitsrats das Atomabkommen mit Iran verhandelte. Die deutschen, französischen und britischen Diplomaten warben in den USA immer wieder für eine Verhandlungslösung und trugen so dazu bei, dass das im Kern amerikanisch-iranische Abkommen 2015 geschlossen werden konnte. Vielen deutschen Politikern galt der Vertrag als größter Erfolg gemeinsamer europäischer Politik überhaupt. Doch ignorierten sie, dass Iran zwar auf eine nukleare Bewaffnung verzichtete, sein Raketen- und Drohnenprogramm aber massiv ausweitete und mit seinen Verbündeten im Irak, Syrien und Jemen zu einer beispiellosen Offensive ansetzte, die das regionale Gleichgewicht der Kräfte erschütterte und Israel und Saudi-Arabien bedrohlich nahe rückte. Eine solch aggressive Politik wäre ohne die Milliarden nicht möglich gewesen, die nach der Aufhebung von Sanktionen nach Iran flossen. Deutsche und europäische Politiker feierten dennoch lieber den Erfolg von 2015, anstatt Antworten auf die iranische Hegemonialpolitik zu finden.

Ende der Feierlaune

Die Feierlaune in Berlin, Paris und London legte sich schlagartig, als der damalige amerikanische Präsident Trump im Mai 2018 den Ausstieg der USA aus dem Atomabkommen verkündete. Anstatt angesichts des Drucks einzulenken, wie sich das die US-Regierung erhofft hatte, reagierte Teheran trotzig. Iran setzte sein Raketenprogramm fort und hielt an seiner Unterstützung für die Hisbollah, die Hamas, die Huthis und andere Terrorgruppen fest. Noch wichtiger aber war, dass Iran die Urananreicherung wieder aufnahm und so rasch zum nuklearen Schwellenstaat wurde – der in der Lage ist, innerhalb eines knappen Jahres mehrere einsatzfähige Atomwaffen herzustellen. Jetzt rächte sich, dass Deutschland und Europa keine sicherheitspolitischen Vorstellungen oder Konzepte jenseits des Abkommens entwickelt hatten. Es gab schlicht keinen Plan B. Deutsche Politiker forderten deshalb gebetsmühlenartig und hilflos die Rückkehr zum Atomabkommen, während Iran seine aggressive Expansionspolitik geduldig fortführte.

Dass Deutschland im Nahen Osten seit 2015 überhaupt keine Rolle mehr spielt, ist vor allem dem Mangel an einsatzfähigen Streitkräften geschuldet. Da deren Aufbau trotz Zeitenwende-Rhetorik keine Priorität genießt, kann Deutschland auch nicht damit rechnen, im von Konflikten geplagten Nahen Osten – wo Politik fast immer in erster Linie Sicherheitspolitik ist – Gehör zu finden. Besonders ärgerlich wird es, wenn die deutsche Politik trotz fehlenden eigenen Engagements und sicherheitspolitischer Sachkenntnis trotzdem immer zu wissen glaubt, wie es richtig geht, und ihre Partner zu belehren sucht. Auch in der gegenwärtigen Krise wird mit schöner Regelmäßigkeit und ohne Rücksicht auf die Situation vor Ort reflexartig eine „Deeskalation“ gefordert, selbst wenn Israel die einmalige Chance hat, die Hisbollah so weit zu schwächen, dass sie auf Jahre hinaus keine Gefahr für den jüdischen Staat und die Region mehr darstellt.

Eine neue Strategie

Will Deutschland künftig eine Rolle in der Politik des Nahen Ostens spielen, muss es Prioritäten setzen und eigene Interessen definieren. Das wichtigste Ziel deutscher Nahostpolitik muss es sein zu verhindern, dass Iran sich nuklear bewaffnet. Das erfordert eine strikte Eindämmungspolitik, die in groben Zügen dem Umgang mit der Sowjetunion während des Ost-West-Konflikts ähnelt. Die Gegner sind neben Iran Gruppierungen wie die Hisbollah, die Hamas, die Hisbollah-Bataillone im Irak und die Huthis im Jemen. Das besondere Problem besteht darin, dass Iran heute nicht mehr isoliert ist, sondern seine Beziehungen zu anderen Gegnern des Westens – vor allem Russland, aber auch China und Nordkorea – ausbaut. Dies macht es aber umso dringlicher, sich dem Expansionsstreben der Islamischen Republik entgegenzustellen. Wir werden künftig Kalte Kriege statt nur eines Kalten Krieges führen.

Zu einer erfolgreichen Eindämmungspolitik gehört es deshalb, regionale Verbündete zu stärken und zu gewinnen. Von herausragender Bedeutung im Nahen Osten ist Saudi-Arabien, das sich schon vor Jahren zur unbestrittenen Führungsmacht der arabischen Welt entwickelt hat und neben Israel der mächtigste Gegner Irans in der Region ist. Es hat bereits vor dem Hamas-Überfall am 7. Oktober 2023 Verhandlungen mit den USA über einen Frieden mit Israel geführt und ist weiter zu einem solchen Schritt bereit, wenn der jüdische Staat den Palästinensern einen eigenen Staat zugesteht. Für Deutschland bedeutet dies zuzulassen, dass deutsche Firmen Partner wie Saudi-Arabien mit den Waffensystemen ausstatten, die dort gebraucht werden, damit das Königreich sich gegen Iran und seine Verbündeten wehren kann. Fragen zur zugegeben schwierigen saudischen Innenpolitik sind dem unterzuordnen.

Überarbeitung der europäischen Terrorismusliste

Sanktionen sind ein weiterer wichtiger Teil jeder Eindämmungspolitik, und auch auf diesem Feld bleibt für Deutschland und Europa viel zu tun. Besonders wichtig wäre eine Überarbeitung der europäischen Terrorismusliste, auf der zentrale Gruppierungen der „Achse des Widerstands“ wie die Huthis, die Hisbollah-Bataillone und andere immer noch fehlen. Gleiches gilt für das Quds-Korps der iranischen Revolutionsgarden, das die Achse des Widerstands anführt und für terroristische Aktivitäten aller Art verantwortlich ist – und deshalb schon aus sachlichen Gründen auf die Liste gehört. Solche Listungen wären ein starkes Signal in Richtung Iran, dass es mit einer geschlossenen Front an Gegnern konfrontiert ist, und dass Europa internationalen Aktivitäten der Achse des Widerstands entgegentritt.

Allerdings wird eine solche Eindämmungspolitik nur funktionieren, wenn Deutschland und Europa auch im Nahen Osten als militärische Akteure ernstgenommen werden. Dies wird nicht ohne die USA gelingen, doch fordern diese seit Langem zu Recht, dass die Verbündeten mehr Lasten übernehmen. Für Deutschland bedeutet dies vor allem, die Bundeswehr so zu stärken, dass sie das Land und Europa im Falle eines Falles verteidigen und den Verbündeten im Nahen Osten zu Hilfe kommen kann. Dazu gehören vor allem eine starke Marine, Luftwaffe und Luftabwehr.

Ein solcher Wandel der deutschen Politik ist kurzfristig nicht wahrscheinlich, denn bisher hat nicht einmal die deutlich sichtbare Bedrohung durch Russland dazu geführt, dass Deutschland seine Streitkräfte entschlossen ausbaut. Doch wir werden den Folgen der Konflikte im Nahen Osten weitgehend hilflos ausgesetzt sein, wenn sich die deutsche Politik nicht jetzt dazu entscheidet, eine Sicherheitspolitik zu betreiben, die den Gefahren der Gegenwart und Zukunft angemessen ist.