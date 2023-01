Nun liefert laut Medienberichten Deutschland 14 Panzer vom Typ 2A6. Und auch andere NATO-Länder, die über Panzer des Typs Leopard 2 verfügen, werden liefern. Die USA wollen gleichzeitig zwischen 30 und 50 Abrams-Panzer beisteuern. Der Beobachter fragt sich: Wozu dieser Affentanz der Sozialdemokraten und allen voran des Bundeskanzlers, wozu all die Interviews mit Ralf Stegner, in denen er Gründe anführte, warum eine Lieferung moderner Kampfpanzer nicht richtig sei, wenn Deutschland einer Lieferung am Ende doch zustimmt?