Plötzlich war der Platz leer. Der junge Mann, der eben noch an meiner Seite gesessen hatte, war verschwunden. Ich hatte ihn zuvor nicht einmal richtig wahrgenommen. Zwei Stunden hatten wir stillschweigend nebeneinander verbracht – von Hamburg bis an die dänische Grenze. Von hier aus sollte es noch eine Stunde bis nach Kolding und drei Stunden bis nach Kopenhagen sein, dem eigentlichen Ziel meiner Reise. Stunden, in denen ich nun darüber nachdachte, wie es mit dem an sich unauffälligen Mann wohl weitergegangen ist – ja, wie er überhaupt hier in den Zug gekommen war.

Die Leere jedenfalls war erdrückend. Obwohl der gesamte EC 1198 seit seinem Start in Hamburg ausgebucht war, wollte ich mich über meine neu gewonnene Beinfreiheit nicht richtig freuen. Im Gegenteil: Wenn ich ehrlich bin, schien ich mich sogar ein klein wenig zu schämen.