Coronakrise in Italien - Organisiertes Versagen

In keiner anderen Region der Welt sterben so viele Menschen am Coronavirus wie in der Lombardei. Obwohl die Krankheit bis heute über 9.000 Tote gefordert hat, gibt es keinen Plan zur Bekämpfung der Pandemie. Petra Reski über ein kaputtgespartes Gesundheitssystem und seine Folgen.