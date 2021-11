Am „Mariaplan“, einem beliebten Platz in Göteborg, herrscht am frühen Abend reger Betrieb. In den Kneipen und Cafés tummelt sich das Volk. Ohne Mundschutz, denn eine Maskenpflicht gab es während der gesamten Pandemie nur zu Stoßzeiten im öffentlichen Verkehr und bei Arzt- und Krankenhausbesuchen. Seit dem 29. September dürfen die Menschen in Schweden auch wieder Großveranstaltungen besuchen, in ihre Büros zurückkehren und Parties feiern. Dennoch ist die Lage erstaunlich ruhig. Die Infektionszahlen sind nur leicht angestiegen. Momentan liegt die 7-Tage-Inzidenz bei 73,5. Obwohl in Schweden sogar etwas weniger Menschen vollständig geimpft sind als in Deutschland. Die Impfquote liegt derzeit bei 67,5, in Deutschland bei 68 Prozent.

Möglicherweise sind die Schweden besser vor einer Ansteckung geschützt, weil mehr Menschen eine Infektion mit dem Coronavirus durchgemacht haben. Doch das findet Anders Tegnell, Chefepidemiologe der schwedischen Gesundheitsbehörde „Folkhälsomyndigheten“, nicht plausibel. „In Großbritannien oder Belgien hat sich ein ähnlich großer Teil der Bevölkerung mit dem Coronavirus infiziert. Eine höhere Grundimmunität könnte möglicherweise eine Rolle spielen, wenn wir Schweden mit Finnland oder Norwegen vergleichen. Aber nicht im Vergleich mit Großbritannien oder Belgien.“