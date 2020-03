Moritz Gathmann leitet das Ressort Berliner Republik bei Cicero. Er studierte Russistik und Geschichte in Berlin und war viele Jahre Korrespondent in Russland

Anders Tegnell, geboren 1956 im schwedischen Uppsala, ist Arzt und berät als „Staatsepidemiologe“ die schwedische Regierung bei der Bekämpfung der Coronavirus-Epidemie.

Schweden reagiert auf die Corona-Krise anders als der Rest Europas: Nur Versammlungen von mehr als 500 Menschen sind verboten, Kindergärten und Schulen bis einschließlich der neunten Klasse sind weiter geöffnet, dasselbe gilt für Restaurants und sogar Skigebiete. Als „Staatsepidemiologe“ der Gesundheitsbehörde gelten Sie als Mastermind der Strategie. Warum fährt Schweden eine andere Strategie?

Alle Länder haben dasselbe Ziel: Wir versuchen, die Verbreitung des Virus zu reduzieren. Gleichzeitig sind wir uns wohl alle einig: Es ist nicht mehr möglich, das Virus auszulöschen. Wir haben das Virus in allen europäischen Ländern, also müssen wir seinen Effekt minimieren, seine Verbreitung so stark wie möglich bremsen. Aber die Maßnahmen, die wir wählen, sind abhängig von der Gesetzeslage im jeweiligen Land, vom kulturellen Hintergrund und davon, was die Wissenschaft uns sagt.

Aber kommt die Wissenschaft in Schweden zu anderen Schlüssen als in Deutschland?

Nein. Das ist nicht der Eindruck, den ich aus Gesprächen mit meinen Kollegen in Deutschland habe. Wir sind uns einig, etwa darin, dass es zu diesem Zeitpunkt sinnlos ist, die Grenzen zu schließen. Wir sind uns auch einig darin, dass es nötig ist, soziale Kontakte zu minimieren. Wir sind uns aber auch darin einig, dass es sehr schwer abzusehen ist, was passiert, wenn man Schulen schließt. Viele Dinge passieren, wenn man das macht: Die Kinder sind davon betroffen, die Gesellschaft, besonders die Eltern. Darin unterscheidet sich Schweden von vielen Ländern: Hier arbeiten fast immer beide Elternteile. Und viele von ihnen arbeiten im Gesundheitssystem. Und wenn wir mit ihnen sprechen, sagen sie: Schließt die Schulen nicht. Das bedeutet, dass der Effekt dieser Maßnahme auf die öffentliche Gesundheit viel schlimmer sein wird als die Ausbreitung des Viruses in einer Schule.

In Deutschland hat man ja den Kompromiss gewählt, dass es für die Kinder von Krankenschwestern, Ärzten, Supermarkt-Verkäufern usw. weiterhin eine Notbetreuung gibt …

Das wäre in Schweden sehr schwierig, weil es bedeuten würde, dass sehr viel Kinder trotzdem in die Schule und in den Kindergarten gehen würden. Der Effekt wäre dann sehr, sehr klein. Manche Ökonomen haben errechnet, dass wir 25 Prozent unserer Arbeitskräfte verlieren würden, wenn wir die Schulen schließen würden. Im Gesundheitsbereich wären das noch mehr.

Sie sagen, dass die Wissenschaftler sich einig sind, dass es sinnlos ist, zu diesem Zeitpunkt die Grenzen zu schließen. Warum tun Politiker es trotzdem?

Wir leben jetzt in einer seltsamen Welt. Normalerweise müssen wir im Gesundheitswesen darum kämpfen, damit Dinge getan werden, zum Beispiel Impfkampagnen. Jetzt müssen wir darum kämpfen, dass Dinge NICHT getan werden. Wenn Sie Wissenschaftler in ganz Europa fragen, ob es zu einem Zeitpunkt, zu dem es in jedem Land eine bedeutende Zahl an Corona-Fällen gibt, Sinn macht, die Grenzen zu schließen, wird die Antwort sein: Nein. Es waren die Reisenden, die das Virus am Anfang ins Land gebracht haben, aber jetzt sind sie es nicht mehr. Und ganz abgesehen davon: Wir könnten ja nicht die Grenzen für unsere eigenen Staatsbürger schließen.

Also tun Politiker das, weil der öffentliche Druck so groß ist?

Da müssen Sie die Politiker fragen. Ich weiß nicht, warum sie diese Dinge tun. Schweden unterscheidet sich in einem wichtigen Punkt von vielen anderen Ländern: Wir haben hier seit Jahrhunderten sehr starke Behörden. Ein Großteil des technischen Wissens liegt in diesen Behörden. Unsere Ministerien dagegen sind klein, sie unterstützen die Politiker bei den Entscheidungen, die diese treffen. Aber Politiker treffen in Schweden keine Entscheidungen in Detailfragen, sie geben nur die generelle Marschrichtung vor. Und die Behörden erarbeiten dann einen Plan, wie man vorgeht. Politiker treffen die Entscheidungen, aber diese basieren auf dem Wissen und der Erfahrung, die wir ihnen liefern.

Dennoch bekommen gerade Sie persönlich in der schwedischen Öffentlichkeit viel Gegenwind ...

Nein, zumindest nicht in der öffentlichen Meinung. Sie sollten mal die riesige Zahl an Unterstützerbriefen sehen, die wir täglich bekommen.

Der Großteil der Schweden unterstützt Sie momentan?

Definitiv. Es gab eine Reihe von Umfragen, zu unserer Behörde und zu mir persönlich. Das Ergebnis ist: Wir haben unglaublich große Unterstützung.

Aber die Kritiker sagen, dass Ihre Strategie innerhalb von Wochen zu Zuständen wie in Italien oder Spanien führt. Was antworten Sie?

Niemand weiß es. Wir haben entschieden, dass unsere Maßnahmen die sind, die wirken. Wir glauben weiterhin daran, und wir sehen nichts, was andere Entscheidungen erfordern könnte. Ich möchte auch daran erinnern, dass Italien sehr früh sogenannte harte Maßnahmen ergriffen hat: Sie stoppten Flüge nach China, sie kontrollierten ihre Grenze.

Warum ist die Epidemie in Italien dann so außer Kontrolle geraten?

Das werden wir erst nach einer Auswertung der ganzen Situation wissen. Und selbst dann wird es schwer sein, weil die Bedingungen in jedem Land sich unterscheiden. Einen großen Unterschied gibt es aber: Bevor die Lage in Italien eskalierte, dachte niemand, dass so etwas passieren könnte. Man dachte, dass das Virus doch auf China beschränkt bleiben würde. Viele Länder waren deshalb nicht besonders aufmerksam. Sie schlossen ihre Grenzen und dachten, dass ihnen das helfen wird. Es dauerte eine Weile, bis Italien verstand, was da bei ihnen wirklich passierte. In anderen Ländern kann das nicht mehr passieren, weil wir in höchster Alarmbereitschaft sind. Wir können heute Dinge sehr viel früher tun, als Italien je die Chance hatte.

Derzeit hat Schweden etwa 2500 nachgewiesene Corona-Erkrankungen. Werden Sie denn Ihre Strategie ändern, wenn es nicht gelingt, die Kurve der Neuinfektionen abzuflachen?

Das könnte passieren. Unsere Regierung sagt, dass sie bereit ist, alle Arten von Entscheidungen zu treffen, wenn es nötig ist. Aber bis jetzt gehen die Zahlen nicht nach oben.

Manche Kritiker sagen, Ihr wahres Ziel sei, möglichst schnell eine Herdenimmunität herzustellen …

Wir versuchen, die Verbreitung so stark wie möglich zu verlangsamen. Eines Tages werden wir vielleicht eine Herdenimmunität erreichen, wie im Fall von anderen Krankheiten. Aber das ist nicht unser Ziel, und es wird auch nicht alle Probleme lösen.

Würden Sie persönlich denn im Moment Skifahren gehen?

Ja.

